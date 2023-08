am 09.08.2023 - 10:46 Uhr

Sat.1 hat sich kurzfristig die Rechte am UEFA Super Cup gesichert und wird somit am kommenden Mittwoch die Begegnung zwischen dem Champions-League-Sieger Manchester City und dem Europa-League-Sieger FC Sevilla live übertragen. Hiefür hat sich die Seven.One Entertainment Group mit DAZN auf eine entsprechende Kooperation verständigt.

"Der UEFA Super Cup krönt unsere Fußball-Festwoche zum Start in die neue Saison", erklärte Sat.1-Senderchef Daniel Rosemann. Bereits am kommenden Samstag überträgt der Privatsender bereits den DFL-Supercup zwischen dem FC Bayern München und RB Leipzig, ehe am 18. August das Bundesliga-Eröffnungsspiel zwischen Werder Bremen und dem FC Bayern München folgt.

Auch bei der nun nun angekündigten Übertragung des UEFA Supercups setzt Sat.1 auf sein bewährtes "ran"-Fußball-Team um Moderator Matthias Opdenhövel und Kommentator Wolff-Christoph Fuss. Als Experte fungiert Markus Babbel. Der Start in den Fußball-Abend ist für 20:15 Uhr angesetzt, die eigentlich angekündigte "Jeopardy!"-Folge verschiebt sich dadurch um eine Woche.

Im vergangenen Jahr war der UEFA Super Cup übrigens bei RTL zu sehen - damals standen sich Real Madrid und Eintracht Frankfurt gegenüber. Das Spiel erreichte damals im Schnitt fast vier Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie mehr als 20 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen.