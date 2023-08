Sie ist ohne Frage eine der beliebtesten Sängerinnen im deutschsprachigen Raum - und das hat nun vielleicht auch Netflix erkannt. Wie die "Bild" am Mittwochabend berichtet, arbeitet der Streamingdienst aktuell an einer Dokumentation über Helene Fischer. Bestätigen will Netflix das gegenüber der Boulevardzeitung allerdings nicht, eine kurzfristige Anfrage des Medienmagazins DWDL.de bei Netflix ist aktuell noch unbeantwortet.

Laut "Bild" soll Netflix aber schon seit "mehreren Monaten heimlich an einer großen Doku" über Helene Fischer arbeiten. Die Rede ist von einem 90-minütigen Dokumentarfilm. Kamera-Teams hätten die Sängerin bereits bei Konzerten begleitet und zudem mit Weggefährten, ihrem Manager, Fans und einer Journalistin, die Fischer seit Beginn ihrer Karriere begleitet hat, gesprochen. Auch ein Interview mit Helene Fischer selbst soll es im Rahmen der Doku geben.

Aus Netflix-Sicht würde eine solche Doku Sinn machen. Helene Fischer ist der traditionellen Schlagerwelt längst entwachsen und zu einer festen Größe im deutschen Pop geworden. Mit ihrer Rausch-Tour befindet sie sich aktuell noch in der Sommerpause, Ende August wird diese jedoch fortgesetzt. Fischer wird dann unter anderem an sieben Abenden in der Kölner Lanxess Arena auftreten. Weitere Konzerte spielt sie in München, Frankfurt, Arnhem, Zürich und Wien.

Und auch sonst ist Helene Fischer gerne und oft Gegenstand von Berichterstattung. Sei es wegen ihrer Beziehung oder, wie zuletzt, wegen eines Unfalls während einer ihrer Bühnenshows, aufgrund dessen sie ein Konzert in Hannover abbrechen musste. Noch nicht offiziell bestätigt ist übrigens die Rückkehr der "Helene Fischer Show" im Weihnachtsprogramm des ZDF. Die "Bild" hat das Comeback der großen Show nun schon mehrmals vermeldet, in Mainz will man sich dazu aber nach wie vor nicht äußern.