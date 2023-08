Während man bei vielen Serien, insbesondere im Streaming-Bereich, inzwischen keine oder kaum noch Verzögerungen zwischen dem US- und dem Deutschlandstart hat, dauert es bei neuen Networkserien teils noch ziemlich lange, bis sie den Weg zu deutschen Angeboten finden. Aktuell trudeln nun gerade die Serien ein, die im Herbst vergangenen Jahres gestartet sind.

Wie bereits berichtet wird "Fire Country" ab dem 11. September beim Universal Channel zu sehen sein. Und mit "So Help Me Todd" gibt's auch für eine weitere CBS-Serie einen deutschen Starttermin: Ab dem 26. September wird 13th Street immer dienstags ab 20:15 Uhr Doppelfolgen zeigen, zum Staffelfinale gibt's Ende November einen Dreierpack. Insgesamt umfasst die erste Staffel 21 Episoden, eine zweite Staffel ist schon bestellt, verzögert sich aber aufgrund des Autorinnen- und Schauspieler-Streiks.

Dier titelgebende Todd, gespielt von Skylar Astin ist darin das schwarze Schaf seiner Familie. Als Privatdetektiv ist er zwar talentiert, aber planlos. Seine Mutter Margaret (Marcia Gay Harden) ist dagegen eine erfolgreiche Anwältin und sehr akkurat in allem, was sie macht, steht allerdings auch vor ihrer gescheiterten Ehe, worunter sie sehr leidet. Um ihren Sohn endlich auf den richtigen Weg zu führen, heuert sie ihn in ihrer Anwaltskanzlei als hausinternen Ermittler an. Zunächst steht Todd dem sehr widerwillig gegenüber, findet sich dann jedoch in seine neue Rolle ein. Zum Ärger seiner Mutter benutzt er allerdings nicht immer ganz legale Methoden, um einen Fall zu lösen.

Unterdessen gibt's auch einen Termin für die fünfte und zugleich letzte Staffel von "Mayans M.C.": Sky wird das Spinoff von "Sons of Anarchy" ab dem 12. September dienstags ab 20:15 Uhr in Doppelfolgen bei Sky Atlantic zu Ende bringen. Zum Abruf gibt's die neuen Folgen wie auch alle alten Staffeln bei Sky Q und Wow. Die Serie spielt im kalifornisch-mexikanische Grenzgebiet, in dem die Biker-Gang "Mayans Motorcycle Club" mit Drogenhandel und Bandenkriegen für Angst und Schrecken sorgen. Doch inzwischen brodelt es mächtig zwischen den Gruppen - und auch innerhalb des Santo Padre Chapter. Ezekiel "EZ" Reyes hat brutal die Präsidentschaft an sich gerissen und muss die Mayans in einem Krieg gegen die Erzrivalen "Sons of Anarchy" anführen. Die sind nicht die einzigen Gegner: Das Heroinlager von Soledad, mit dem "EZ" den Krieg finanzieren wollte, ging in Flammen auf.