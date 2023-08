am 11.08.2023 - 11:50 Uhr

Im Kino löste der "Barbie"-Film jüngst weltweit einen regelrechten Hype aus - und bracht gleich mehrere Rekorde. Gerade erst wurde bekannt, dass "Barbie" von allen Filmen Warner-Bros.-Filmen derjenige ist, der am schnellsten mehr als eine Milliarde Dollar an den Kinokassen eingespielt hat. Kein Wunder also, dass auch andere von dieser Euphorie profitieren möchten.

Wie jetzt bekannt wurde, wird Super RTL schon bald die neue Animationsserie "Barbie - Ein verborgener Zauber" in deutscher Erstausstrahlung ins Programm nehmen. Konkret läuft die US-Produktion ab dem 4. September montags bis freitags um 12:00 Uhr innerhalb des Toggo-Kinderprogramms. Bereits ab dem 1. September stehen alle 13 Episoden auf Toggo.de, in der Toggo-App sowie bei RTL+ zum Abruf bereit.

Und darum geht es: Barbie "Malibu" Roberts and Barbie "Brooklyn" Roberts entdecken am Strand Peggy, ein geheimnisvolles Fohlen. Gemeinsam versuchen die beiden herauszufinden, wo der mysteriöse Vierbeiner herkommen könnte. Schnell erkennen Barbie und Barbie, dass es sich bei Peggy um ein echtes Baby-Pegasus handeln muss. Mit der Hilfe ihrer Freundinnen und Freunde versuchen sie nun, die kleine Peggy wieder nach Hause zu bringen.