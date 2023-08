"Hochzeit auf den ersten Blick" ist eines der wenigen Sat.1-Formate, die dem Sender inzwischen schon seit Jahren konstant gute Quoten bescheren. In den vergangenen Jahren lag der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe im Schnitt bei durchweg nur etwas weniger als 10 Prozent. Für Sat.1 ist das ein ziemlich guter Wert. Nun steht ein Jubiläum an: In diesem Jahr sehen die Zuschauerinnen und Zuschauer die bereits 10. Staffel des von RedSeven Entertainment produzierten Formats.

Die neuen Folgen der kommenden Staffel werden in diesem Jahr zunächst bei Joyn starten, am 18. September geht es hier los. In einer Pressemitteilung des Streamingdienstes heißt es, die Hochzeitsglocken würden bei Joyn wöchentlich "exklusiv" läuten. Fans des Formats müssen aber keine Angst haben: "Hochzeit auf den ersten Blick" wandert nicht aus dem Free TV ab. Sat.1 bestätigt gegenüber DWDL.de, dass die neue Staffel später im Herbst auch beim Sender zu sehen sein wird. Einen genauen Sendetermin wollte man aber noch nicht nennen.

Dafür steht fest, dass die neue Staffel aus insgesamt 10 Folgen bestehen wird, davon werden aber nur 8 in Sat.1 zu sehen sein. Zwei weitere wurden exklusiv für die Kundinnen und Kunden von Joyn produziert. Eine davon wird am Anfang der Staffel zu sehen sein, eine am Ende. In den beiden Spezialfolgen geht es um "romantische Neuigkeiten" ehemaliger Teilnehmerinnen und Teilnehmer, einen Blick hinter die Kulissen des Matchings und Highlights aus den vergangenen zehn Jahren.

Sat.1 hatte "Hochzeit auf den ersten Blick" im vergangenen Jahr auf einen neuen Sendeplatz verfrachtet. Das Format war seither nicht mehr mittwochs, sondern montags zur besten Sendezeit zu sehen. Die Quoten lagen auf dem Niveau der zwei vorangegangenen Jahre. Das Finale 2022 holte dann sogar den höchsten Marktanteil seit 2020. Und auch wenn die Marktanteile stabil gut sind: Die Reichweiten von "Hochzeit auf den ersten Blick" sind in den zurückliegenden drei Jahren kontinuierlich gefallen.