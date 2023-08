In mehr als 30 Ländern ist "Married at First Sight" ("Hochzeit auf den ersten Blick") bislang schon zu sehen gewesen, demnächst kommt mit Mexiko ein weiteres hinzu. Dort hat nämlich der Sender TV Azteca die erste lateinamerikanische Version des Formats in Auftrag gegeben. Die 14 rund zweistündigen Ausgaben von "Casados a Primera Vista", so der mexikanische Titel des Sendung, sind ab dem 17. September immer sonntags zur besten Sendezeit auf Azteca UNO zu sehen. Die Produktionsfirma ist Endemol Shine Boomdog LLC Mexico.

Für Red Arrow Studios International ist das ein wichtiger Verkaufserfolg, der zeigt, dass auch vergleichsweise alte Formate noch neue Abnehmer finden können. Der weltweite Vertriebsarm von ProSiebenSat.1 baut damit die globale Präsenz von "Married at First Sight" weiter aus: Der mexikanische Vertrag ist der 32. Auftrag für das Dating-Format, das nun auf fünf Kontinenten produziert wird. Zu den weiteren neuen Aufträgen gehört laut Red Arrow Studios International eine neue lokale Version von "Married at First Sight" in Südafrika, die auf dem Mnet-Sender Mzansi Magic ausgestrahlt wird.

Tim Gerhartz, Geschäftsführer von Red Arrow Studios International, sagt: "Die globale Präsenz von ‚Married at First Sight‘ wächst weiter – und unser Format unterstreicht damit seine Position als Megaformat und Sendermarke. Wir freuen uns sehr, dass ‚Married at First‘ jetzt auch Lateinamerika erobert und TV Azteca die erste Version des Formats in Mexico in Auftrag gegeben hat. Wir sind uns sicher, dass die mexikanischen Zuschauer ihre eigene lokale Version des Formats lieben werden."

"Married at First Sight" wurde von der Seven.One Studios-Tochter in Dänemark, Snowman Productions, entwickelt und wird weltweit von Red Arrow Studios International vertrieben. Hierzulande steht bereits die 10. Staffel in den Startlöchern: Mitte September werden die neuen Ausgaben zuerst bei Joyn verfügbar sein, später im Herbst erfolgt auch noch die Ausstrahlung in Sat.1 (DWDL.de berichtete).