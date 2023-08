am 22.08.2023 - 14:21 Uhr

Insgesamt zwölf Folgen der Rateshow "Blamieren oder kassieren", die als eigenes Format von ProSieben zu RTL wechselt, hat RTL bestellt – und jede dieser Episoden wird eine halbe Stunde lang sein. Die Laufzeit also überrascht in Zeiten, in denen Showformate zumeist primetimefüllend sind. Dahinter steckt aber eine Programmidee, die ein Problem für RTL löst, das zuletzt mitunter interessante Züge annahm.

Ein Markenzeichen von Moderator Elton ist ebenfalls mit zu RTL gewechselt: "Natürlich wird das rote Sakko zur besten Sendezeit besonders glänzen! Vielleicht trage ich sogar ein rotes Lack-Jackett". Produziert wird die Quizsendung von Brainpool, für die musikalische Unterhaltung sorgt die bekannte Backingband "Heavytones".