Für den 12. Oktober ist das Revival der amerikanischen Serie "Frasier" eingeplant, zu sehen gibt die Folgen dann bei Paramount+. Der Streamer wird auch außerhalb der USA und Kanada Heimat der Serie – und Fans müssen nicht lange warten. Wie nun feststeht, werden im Rest der Welt, also auch in Deutschland, die neuen Folgen ab dem 13. Oktober zur Verfügung stehen. In der Premierenwoche veröffentlicht Paramount+ zwei Episoden, ab dem 20. Oktober geht es dann im wöchentlichen Rhythmus weiter.