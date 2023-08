RTLzwei hat eine neue Staffel der täglichen Sozialdoku-Reihe "Hartz und herzlich - Tag für Tag Rostock" angekündigt. Das von UFA Show & Factual produzierte, zweistündige Format kehrt am 18. September mit frischen Folgen auf die Bildschirme zurück und ist dann von montags bis freitags immer ab 16:05 Uhr beim Sender zu sehen. Seit Anfang dieser Woche wiederholt RTLzwei auf diesem Sendeplatz alte Folgen der Reihe, bislang mit überschaubarem Erfolg.

Mitte September erhalten die Zuschauerinnen und Zuschauer dann wieder einen neuen Einblick in den Rostocker Blockmacherring und in das Leben der Menschen, die dort leben. So geht es unter anderem um die 21-jährige Cindy, die bereits zweifache Mutter ist und vor einem Neubeginn steht. Nach einem turbulenten Jahr hat sie den Entschluss gefasst, in Ostfriesland einen Neuanfang zu wagen. Dabei musste sie schweren Herzens ihre jüngste Tochter Clara im Mutter-Kind-Heim zurücklassen.

Parallel dazu hat Jenny, eine vierfache Mutter, den Kampf gegen ihre überschüssigen Kilos aufgenommen. Celine und ihr Freund Falko träumen derweil groß: Sie planen den Umzug in ein eigenes Haus. Auch wenn die Finanzierungsfrage noch offen ist, haben sie bereits klare Vorstellungen von ihrer zukünftigen Inneneinrichtung. Und die werdenden Eltern Jasmin und Maik ziehen in ihre erste eigene Wohnung. Allerdings zeigt sich schnell, dass sie in der Planung einige wesentliche Dinge übersehen haben - darunter Beleuchtung und eine Klobrille.

Mit neuen Ausgaben des täglichen "Hartz aber herzlich"-Formats waren für RTLzwei in den zurückliegenden Monaten und Jahren immer wieder recht gute Quoten drin, wenngleich die Werte auch starken Schwankungen unterworfen waren. Insgesamt konnte man mit der Reihe aber immer recht zufrieden sein. Wichtig wäre eine stabile Zeitschiene zwischen 16 und 18 Uhr auch für "Köln 50667", das danach schon seit einiger Zeit schwächelt.