Als UFA Serial Drama kürzlich eine neue von Josefin Bressel gespielte Hauptfigur der Daily "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" vorstellte, war schon von einem anstehenden "Highlight-Herbst" der Serie die Rede. Nun wurde ein weiteres Detail dieses "Highlight-Herbstes" publik. "In guter Tradition präsentieren wir auch dieses Jahr eine packende 'GZSZ'-Folge in Spielfilmlänge und nehmen unsere Zuschauer:innen das erste Mal in der TV-Season Herbst/Winter mit auf eine ganz besondere Reise", kündigt Christiane Ghosh, die Executive Producerin auf Senderseite, an.

Zuletzt liefen spielfilmelange Folgen, die um 19:40 Uhr beginnen und sich bis in die Primetime erschrecken, zumeist im Frühjahr. 2022 etwa zeigte RTL im Mai anlässlich des 30-jährigen Formatgeburtstags das große Finale der Gerner/Linostrami-Geschichte. Für die kommende Primetime-Folge, für die noch kein Sendedatum feststeht, wird auch mal wieder im Ausland gedreht. Fanden vergangene Auslandsdrehs beispielsweise auf Mallorca oder Fuertaventura statt, entstehen die Bilder derzeit in Paris.



Annette Herre ist neben Annica Heine die Produzentin auf Seiten der UFA Serial Drama: "Liebe, Liebe, Liebe – was sonst sollte im Mittelpunkt stehen, wenn 'GZSZ' einen Dreh in Paris plant?", sagt sie. Die Regie übernimmt Janka Venus nach einem Drehbuch von Anne-Katharina Roicke, Berthold Eversmann und Sonja Cöster. Die Kamera wird von Daniel Bussmann geführt. Allzu viele Details zur Handlung gibt es aktuell noch nicht. Chryssanthi Kavazi (Laura), Anne Menden (Emily) und Felix von Jascheroff (John) sind jedenfalls unter anderem mit dabei.

Ghosh: "Romantik, Crime, Mode und große Emotionen mit atemberaubenden Bildern aus der Hauptstadt der Liebe sind schon jetzt garantiert!"