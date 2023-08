Der Mini-Aufschwung in Woche drei hat dem Vox-Format "My Mom, Your Dad" letztlich nicht mehr geholfen. Von weniger als drei Prozent bei den klassisch Umworbenen hatte sich die Produktion aus dem Hause ITV Studios Germany in dieser Woche nun immerhin auf rund dreieinhalb Prozent gesteigert. Bedenkt man aber, dass die Kuppelsendung in etwa doppelt so viel erreichen müsste, um ein Erfolg zu werden, ist zu verstehen, weshalb Vox seinen Dienstagabend nun umbaut. Schon ab kommender Woche laufen wieder die Allestester von "Hot oder Schrott", die eigentlich eine Art Quotengarantie mitbringen. Solide läuft es bei den Ausstrahlungen des Formats zumeist allemal.

Neben "My Mom, Your Dad" verschwindet dann auch "Der Mallorca Makler - Marcel Remus & sein Immobilien-Team" aus dem linearen Vox-Programm. Die Sendung war bisher Lead-Out von "My Mom, Your Dad" und startete gegen 22:20 Uhr.



Die Makler-Doku wurde von Banijay Productions Germany umgesetzt und erreichte vorige Woche ihren bitteren Tiefpunkt, als die Zielgruppen-Quote nur bei etwas mehr als zwei Prozent lag. In dieser Woche gab es ebenfalls einen Aufschwung, der aber kein Lichtblick war, weil die ermittelten gut drei Prozent natürlich trotzdem viel zu wenig waren. Auch um 22:20 Uhr plant Vox ab kommender Woche erst einmal mit "Hot oder Schrott".

Übrigens: Wer doch Gefallen gefunden hatte an "My Mom, Your Dad" und "Der Mallorca Makler - Marcel Remus & sein Immobilien-Team", der braucht nun einen RTL+-Zugang, um weiterschauen zu können. Beim Streamer sollen die noch ausstehenden Episoden wie geplant im wöchentlichen Rhythmus erscheinen.