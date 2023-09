am 05.09.2023 - 14:31 Uhr

ZDFneo hat einen Ausstrahlungstermin für die zweite Staffel von "Hidden Agenda" gefunden. Die sechs neuen Folgen der schwedisch-deutschen Thrillerserie laufen ab dem 15. Oktober jeweils sonntags um 20:15 Uhr im Doppelpack. Wer nicht so lange warten will, kann die gesamte Staffel bereits ab dem 13. Oktober in der ZDF-Mediathek abrufen.

Die lineare Ausstrahlung der Free-TV-Premiere erfolgt übrigens deutlich prominenter als noch vor drei Jahren: Damals hatte ZDFneo sämtliche Folgen der ersten Staffel am Stück gezeigt - und erst um 22 Uhr begonnen. Obwohl das ZDF auch damals schon als Koproduktionspartner an Bord war, wurde die Serie bis tief in die Nacht hinein versendet. Zuletzt erfolgten jedoch Wiederholungen auf prominenteren Sendeplätzen.

In der zweiten Staffel der schwedischen Krimiserie, die auf Büchern des Schriftstellers und ehemaligen Strafverteidigers Jens Lapidus basiert, muss Wirtschaftsanwältin Emily Jansson (Josefin Asplund) einen Neuanfang machen. Sie ist auf der Suche nach einem Job, kassiert aber nur Absagen. Ihr früherer Mentor Magnus von der Kanzlei Leijon streut offenbar Gerüchte, um ihr das Leben schwer zu machen. Da sie zudem ohne eigene Bleibe ist, wohnt Emily vorübergehend bei ihrem einstigen Rivalen Daniel, mit dem sie mittlerweile gut befreundet ist, und dessen Frau Lena.