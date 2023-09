am 06.09.2023 - 10:31 Uhr

"Exklusiv auf Joyn" würden die Hochzeitsglocken läuten, teilte der Streamingdienst von ProSiebenSat.1 Mitte August mit - und erweckte den Eindruck, dass die Sat.1-Show "Hochzeit auf den ersten Blick" künftig gar nicht mehr im linearen Programm laufen würde. Erst auf Nachfrage bestätigte Sat.1 schließlich, dass die neue Staffel später im Herbst wie gehabt auch dort zu sehen sein wird (DWDL.de berichtete).

Nun ist klar: Allzu exklusiv ist die besagte Exklusivität von Joyn nicht - tatsächlich wird "Hochzeit auf den ersten Blick" nämlich nur eine Woche nach der Streaming-Premiere in Sat.1 gezeigt; ein bewährtes Ausstrahlungsmodell also. Während Joyn schon am 18. September loslegt, erfolgt die Free-TV-Ausstrahlung ab dem 25. September. Der Privatsender zeigt die Produktion von Redseven Entertainment montags um 20:15 Uhr und damit auf jenem Sendeplatz, auf dem es auch im Vorjahr schon lief.

Die Quoten lagen im vergangenen Jahr auf dem Niveau der zwei vorangegangenen Jahre. Das Finale 2022 holte dann sogar den höchsten Marktanteil seit 2020 - mit im Schnitt 11,5 Prozent Marktanteil bewegte sich "Hochzeit auf den ersten Blick" zum Abschluss der Staffel also sehr deutlich über dem Senderschnitt. Schon alleine deshalb stand zu erwarten, dass sich Sat.1 auch in Zukunft eine Free-TV-Ausstrahlung nicht entgehen lassen würde.

Immerhin: Zwei Folgen von "Hochzeit auf den ersten Blick" werden tatsächlich exklusiv bei Joyn zu sehen sein. Die neue Staffel besteht zwar insgesamt aus zehn Folgen, von denen zwei jedoch exklusiv für den Streamingdienst produziert wurden.