Nach nur einer Staffel war die Medizin-Dokumentation "Doc Caro – Einsatz mit Herz" schon wieder beendet. "Dafür gibt es gute Gründe, die nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sind", erklärte der Sender damals etwas nebulös. Die Quoten können es nicht gewesen sein, die waren sehr ordentlich. "Doc Caro" wird nun ab dem 4. Oktober bei Vox in einem neuen Format zu sehen sein und auch Sat.1 hat für Oktober ein neues "Einsatz mit Herz" in Aussicht gestellt.

Vox zuvorkommen wird man nicht, stattdessen geht "Einsatz mit Herz – Die Notfallhelden" tagsdrauf, also am Donnerstag, 5. Oktober ab 20:15 Uhr, erstmals on air. Die neue Produktion hat drei Personen in ihrem Alltag begleitet. Notärztin Dr. Gudrun de Vries, Notfallsanitäterin Hanah Stradal und Notarzt Dr. Moritz Tellmann.

De Vries ist Fachärztin für Innere Medizin und leitende Notärztin im Katholischen Klinikum Bochum, Tellmann arbeitet als Notarzt, Intensivmediziner und Anästhesist in Mönchengladbach und Stradal ist Notfallsanitäterin in Mittelhessen und Medizinstudentin. Sat.1 plant zunächst vier Folgen von "Einsatz mit Herz", die von i&u umgesetzt wurden. "Doc Caro - Einsatz mit Herz" kam 2022 noch von SpinTV.

An dieser Programmfarbe wird es Sat.1 im Herbst also ganz offenbar nicht mangeln. Ab dem 2. Oktober stellt der Sender bekanntlich auch sein Vorabendprogramm um. Immer um 18 Uhr soll es dann eine Stunde lang Geschichten über den Arbeitsalltag von Lebensrettern in "Lebensretter hautnah - Wenn jede Sekunde zählt" zu sehen sein. Für die Vorabend-Sendung zeichnen FlateWhite und MoveMe verantwortlich. n der Vergangenheit lief das Format, das echte Rettungskräfte unter anderem mit Body-Cams bei ihren Einsätzen begleitet, zudem bereits über mehrere Staffeln hinweg mit soliden Quoten zur Primetime. Zuletzt gab es Szenen daraus auch innerhalb von "Volles Haus" zu sehen.