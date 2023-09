am 08.09.2023 - 13:22 Uhr

Abschied nehmen heißt es bei der WDR-Sendung "Feuer & Flamme". Schon vor einigen Monaten wurde bekannt, dass die achte Staffel weiterziehen wird. Ab 2024 sollen in der WDR-Sendung dann Feuerwehrleute aus Duisburg begleitet werden. Ehe es so weit ist, stehen aber noch sechs Episoden mit den Floriansjüngern aus Bochum an.

Für die finalen Folgen verspricht der WDR wieder dramatische Einsätze: Bei einem Wohnungsbrand, der durch eine Fritteuse ausgelöst wird, gehe es um Leben und Tod. In einer anderen anstehenden Episode "brauchen Menschen im Brandfall dringend Hilfe, Kinder stehen am Fenster und müssen gerettet werden." Auch Ungewöhnliches soll Teil der kommenden Folgen sein, wie die Rettung eines Autofahrers, der auf glatter Fahrbahn die Kontrolle über seinen Wagen verloren hat und nun droht, den Hang hinunterzurutschen.

Linear sollen die Folgen ab dem 2. November 2023 donnerstags zur besten Sendezeit laufen. Vorsprung bekommt die ARD Mediathek: Dort läuft die finale Staffel bereits ab 26. Oktober an. Dort ist das Programm sehr gefragt. Als sich der WDR vor einigen Monaten zu Abrufzahlen äußerte, hieß es, die sechste Staffel von "Feuer & Flamme" sei siebeneinhalb Millionen Mal abgerufen worden.