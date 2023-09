am 11.09.2023 - 11:34 Uhr

Sie handelt von zwei glücklosen Musikern, die die Schlagerszene von Mallorca erobern wollen: Die kommende Prime-Serie "Last Exit Schinkenstraße", die nun auch einen offiziellen Starttermin hat: In Deutschland, Österreich und der Schweiz laufen die Episoden ab Freitag, 6. Oktober 2023.

Strunk spielt in den sechs Folgen einen Saxophonisten namens Peter, der genau wie Trompeter Torben (Marc Hosemann, bekannt von "Die Discounter") von einem Tag auf den anderen vom Bandleader der Tanzband „Boarding Time“ auf die Straße gesetzt. Also probieren die beiden ihr Glück in El-Arenal. Auf ihrem Weg zum Erfolg müssen sie sich allerdings mit Songklau, Konkurrenzdenken, Urlaubsaffären und Torbens im heimischen Hamburg verbliebenen, misstrauischen Frau Ilona (Bettina Stucky) auseinandersetzen ...