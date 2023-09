Das ZDF arbeitet derzeit an einer (vorsichtigen) Modernisierung seines "Herzkinos": Das bedeutet: Weniger Pilcher, keine neuen "Katie Fforde"-Filme, stattdessen neue Reihen wie etwa "Dr. Nice" oder das jüngst angelaufene "Hotel Barcelona". Für 2024 entstehen derzeit zwei neue Filme einer Reihe aus dem Hause Real Film Berlin (Produzent: Jakob Krebs).

Felicitas Woll wird in diesen als "Star-Journalistin" zu sehen sein, die – das war in ähnlicher Form schon in einigen Filmen und Serien Thema – neu anfangen muss. Im Fall der Hauptfigur von "Neuer Wind im Alten Land" sind der Journalistin falsche Quellen zum Verhängnis geworden, ihr Name sei in der Medienbranche nun "verbrannt". Also fängt sie in einer kleinen Redaktion in ihrem Heimatort neu an. Bei einem Lokalblatt arbeitend, wohnt sie fortan auch wieder im elterlichen Haus. Ihr erstes Thema für das Lokalblatt ist der weitere Ausbau einer Autobahn, der seit Jahren durch einen streitbaren Einsiedler verhindert wird. Damit muss sie ihrer eigenen Schwester als Bürgermeisterin in dem Ort gehörig auf die Füße treten.



Und natürlich darf es nicht an Romantik fehlen. Das ZDF beschreibt: "Paul Harms, heute Obstbauer, war ihr früher einmal sehr wichtig." Hildegard Schroedter, Volker Meyer-Dabisch, Anne Roemeth und Steve Windolf stehen neben Woll vor der Kamera. Gedreht wird südlich von Hamburg, genauer in der Region Elbmarsch. Die Innenaufnahmen werden allerdings in Berlin produziert.

Esther Gronenborn arbeitet als Regisseurin, Kirsten Peters und Gerlind Becker haben die Bücher geschrieben. Mitte November sollen alle Szenen im Kasten sein.