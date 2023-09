In den zurückliegenden Tagen hat der Fernsehsender RTL erste Live-Spiele der National Football (NFL) in seinem Programm übertragen. Bis einschließlich der vergangenen Saison hielt noch Seven.One die Übertragungsrechte in Deutschland. Neben den Live-Spielen bietet RTL jede Menge weitere Inhalte an; in erste Linie handelt es sich dabei um verschiedene journalistische Formate. Also TV-Magazine für Erwachsene oder Kinder, Radioprogramme und Podcasts.

Durch die Show führen soll RTL-Unterhaltungsallzweckwaffe Daniel Hartwich, der etwa auch "Let's Dance" für den Kölner Sender präsentiert. Wann die Show im Programm ausgestrahlt werden soll, ist indes noch nicht bekannt.