Die Ko-Existenz von ARD-"Sportschau" mit den Bundesliga-Highlights am Samstagvorabend und Sky bzw. Vorgänger Premiere ist geprägt von, nennen wir es, Höhen und Tiefen. Die Sinnhaftigkeit einer Free-TV-Highlight-Sendung am Samstag nach 18 Uhr hat nun ganz frisch im exklusiven DWDL-Interview Sky-Sportvorstand Charly Classen infrage gestellt und damit argumentiert, dass das jetzige Modell mit der parallelen Ausstrahlung von "Sportschau" und Bundesliga-Topspiel unfreundlich für alle Fans sei.

Aber auch Arena, das in Folge 2006/2007 die Spiele der Bundesliga via Kabel und Satellit ausstrahlte, war kein Gewinner. Nach nur einem Jahr gingen die Lichter aus – Premiere sprang via Sublizenz ein. Bei einer feierlichen Pressekonferenz in der damaligen Pay-TV-Zentrale ging Kofler der Satz über die Lippen: Die Bundesliga habe nun festgestellt, dass der Rasen in Nachbars Garten eben auch nicht grüner sei. Nun zahlte Kofler also doch mehr als die zunächst gebotenen 15.000 Euro für ein Modell mit der "Sportschau"...