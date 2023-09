Mit "Bares für Rares – Händlerstücke" und "Mein Zuhause richtig schön" bringt das ZDF Ende Oktober bei bekannte Marken am Sonntagnachmittag zurück. Aktuell laufen gegen 14 und 15 Uhr "Duell der Gartenprofis" und "Duell der Gartenprofis – Mein grünes Paradies". Der Wechsel der Programme erfolgt nun zum 29. Oktober.

"Bares für Rares – Händlerstücke" nimmt die Arbeit der Händlerinnen und Händler in den Fokus und beantwortet die Frage, was eigentlich nach dem Verkauf mit den Gegenständen passiert. Was haben die Händler damit gemacht? Wie wird ein Stück aufgearbeitet, wie viel Aufwand steckt dahinter, und wie hoch sind die Kosten? Und wie gestaltet sich anschließend der Preis neu? In Teilen ist die Sendung übrigens auch ein Upcycling-Format. Gezeigt wird in den neuen Folgen etwa, wie ein 4-Karat-Ring sich in zwei neue Schmuckstücke verwandelt und eine schmucklose Kinderwiege zum "bunten Eyecatcher" wird. Gezeigt wird die neue Staffel sonntags um 14:10 Uhr.

Um 14:55 Uhr schließen sich dann Erstausstrahlungen von "Mein Zuhause richtig schön" mit Eva Brenner an. In den fünf neuen Folgen hilft Brenner wieder Familien bei der Neugestaltung ihres Zuhauses. Tipps, Tricks und kreative Ideen könne, so heißt es seitens des ZDF, auch jeder mitnehmen, "der sein Zuhause selbst zur Traumwohnung umbauen möchte". Im Juli kam die Renovierungssendung insgesamt auf etwas mehr als eineinhalb Prozent Marktanteil bei allen Zuschauerinnen und Zuschauern, bei den Jüngeren wurden gut sechs Prozent gemessen.