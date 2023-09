Oliver Kalkofe und Peter Rütten werden nicht mehr lange bei Tele 5 die schlechtesten Filme aller Zeiten (SchleFaZ) vorstellen und zeigen. Wie WarnerBros. Discovery am Montag in einer Pressemitteilung angekündigt hat, wird die Kult-Reihe am Ende dieses Jahres eingestellt. Die aktuelle Staffel endet am 27. Oktober mit dem Film "Yeti", ab Freitag, den 1. Dezember, folgt dann noch eine vierteilige Adventsstaffel. Insgesamt neun Schundfilme gibt es damit noch beim Sender bis Ende des Jahres zu sehen.

Für Sonntag, den 31. Dezember, hat Tele 5 eine Sonderprogrammierung angekündigt, in der es noch einmal um die besten "SchleFaZ"-Momenten gehen wird. Als Grund für das Aus der Reihe nennt WarnerBros. Discovery in der Pressemitteilung das Ziel, sich "stärker auf rein fiktionale Film- und Serieninhalte sowie Sci-Fi" konzentrieren zu wollen. Dabei will man vor allem auf die Warner-Film-Bibliothek zurückgreifen, was aus Synergie-Gesichtspunkten Sinn macht. Tele 5 wird damit allerdings noch ein bisschen mehr zur Abspielstation für Warner-Produktionen. Im Rahmen des Strategie-Schwenks wird auch die Reihe "KulFaZ - Die kultigsten Filme aller Zeiten" beendet, auch diese wurde von Oliver Kalkofe und Peter Rütten moderiert.

"Wir bedanken uns herzlich bei Oliver Kalkofe, Peter Rütten und allen, die in den vergangenen elf Jahren an der Produktion der mehr als 160 schlechtesten Filme aller Zeiten beteiligt waren. Ihre Leidenschaft, ihr Elan, ihre Akribie und Liebe zum Format haben #SchleFaZ zu dem gemacht, was es heute ist: ein echter TV-Kult", sagt Marion Rathmann, Programmchefin bei Warner Bros. Discovery Deutschland.

Dass das Aus die Entscheidung des Unternehmens war und nicht die von Oliver Kalkofe und Peter Rütten, zeigt das Statement der beiden SchleFaZ-Gesichter. Auf der Höhe der Erfolgs müsse man nun leider Abschied nehmen, sagen die beiden. "Wir sind verständlicherweise betrübt und dennoch dankbar für die vielen Momente kreativen Wahnsinns, die wir in dieser Zeit erschaffen konnten. Unseren wunderbaren Fans sei versprochen: Das schmucke Schlachtschiff #SchleFaZ wird trotz allem nicht untergehen, sondern nach einem neuen Heimathafen suchen und weiter live auf der Bühne die Welt des schlechten Films umsegeln." Ob sich ein anderer Sender der Reihe annehmen wird, ist aktuell aber noch unklar.

"#SchleFaZ - Die schlechtesten Filme aller Zeiten" und "#KulFaZ - Die kultigsten Filme aller Zeiten" wurden im Auftrag für Tele 5 unter der Leitung von Executive Producer Claudia Smykalla von Kalk TV in Kooperation mit fairworks Medienproduktion unter der Leitung von Jörg Strombach (fairmedia - deinstudio.berlin) und unter der Regie von Jana König produziert. Gestartet ist die Marke SchleFaZ im Jahr 2013 mit dem Film "Supershark", mittlerweile hat sich hinter der Reihe von Kalkofe und Rütten eine große Fangemeinde gebildet.