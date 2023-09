am 27.09.2023 - 10:29 Uhr

Im Sommer stellte Super RTL die Produktion seiner ersten fiktionalen Kinderserie in Aussicht - nun rückt die Ausstrahlung näher. Wie der Sender gegenüber DWDL.de bestätigte, soll "Woozle - Die Serie" ab Freitag, den 27. Oktober täglich um 16:50 Uhr im Kinderprogramm Toggo gezeigt werden. Darüber hinaus gibt es die Serie auch auf toggo.de und in der Toggo-App zu sehen. Bei RTL+ stehen die ersten sechs Folgen schon ab dem 20. Oktober zum Abruf bereit.

"Mit seiner 'explosiven' Mischung zählt 'Woozle Goozle' aus der bekannten Puppenschmiede von Martin Reinl seit über einem Jahrzehnt zu den erfolgreichsten Toggo-Formaten", sagt Geschäftsführer Thorsten Braun. "Wir sind sehr stolz, dass wir das Woozle-Universum nun weiter ausbauen können. Dass es sich hierbei um die erste eigenproduzierte Fiction-Serie in der Geschichte von Super RTL handelt, ist für uns ein ganz besonderer Meilenstein."

Wie schon im beliebten Wissensmagazin, stehen auch in der Serie Woozle und sein bester Freund Simón im Mittelpunkt. In den ersten sechs Folgen verbringen die beiden einen gemeinsamen Urlaub in einem entlegenen Schlosshotel. Dort ist jedoch alles unheimlich - vom düsteren Schloss, dem Ehepaar Lustig, dem das Hotel gehört, bis hin zu einer durchsichtigen Gestalt, auf die die beiden treffen, ehe Woozle und Simón beschließen, den Hotelbesitzern dabei zu helfen, die Gespenster wieder loszuwerden.

Ab der siebten Folge geht es für Woozle und Simón nach Hause, wo eine Renovierung der eigenen vier Wände ansteht. Schnell wird schnell klar, dass Woozle bei seinem besten Freund einziehen will, obwohl Simón schon genug Ärger mit seiner strengen Hausmeisterin Frau Blume am Hals hat. Insgesamt umfasst die tägliche Serie zunächst 20 Folgen.