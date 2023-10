am 04.10.2023 - 13:13 Uhr

Die Nominierungen für den Bremer Fernsehpreis, der im Auftrag der ARD auch in diesem Jahr wieder das Beste aus dem Regionalfernsehen und regionalen Web-Produktionen auszeichnen soll, stehen fest. Eine achtköpfige Nominierungskommission hat 20 Produktionen ausgewählt, die in sechs Kategorien ins Rennen gehen.

Angeführt wird die Liste vom WDR, der mit gleich acht Produktionen vertreten ist. Immerhin fünf Nominierungen kann der RBB für sich reklamieren, dahinter folgt der SWR mit drei Nominierungen.

In der Kategorie "Bester Beitrag 'Aktuelles'" gehen gleich zwei "Lokalzeit"-Filme ins Rennen: Neben einem in der Düsseldorfer "Lokalzeit" gesendeten Bericht zur Brandattacke in Ratingen-West und einem "Drama im Kleingarten" aus der "Lokalzeit aus Dortmund" kann auch die RBB-"Abendschau" auf eine Auszeichnung hoffen. Hier wurde ein Bericht über das Verbot von Wohnparks durch das Verwaltungsgericht nominiert.

Als bestes crossmediales Regional-Projekt treten "Im Herzen Jeck" von der Düsseldorfer "Lokalzeit", der WDR-Liveticker zur Räumung von Lützerath und "NDR auf'm Land" gegeneinander an. Auf den Bremer Fernsehpreis in der Kategorie "Bestes regionales Streaming" wiederum können "F*ck Berlin" und "Raus aufs Land" vom RBB, "Feuerkinder - Über Leben nach der Katastrophe" und "Nature One" vom SWR sowie "Feuer & Flamme" vom WDR hoffen.

Verliehen wird der Bremer Fernsehpreis am 10. November - dann wird auch der Publikumspreis "Nah dran" vergeben. Durch den Abend führt erneut Frank Plasberg, der zugleich Jury-Vorsitzender ist.

"Bester Beitrag "Aktuelles"

Brandattacke in Ratingen-West , Lokalzeit Düsseldorf, 11. Mai 2023, WDR Düsseldorf

, Lokalzeit Düsseldorf, 11. Mai 2023, WDR Düsseldorf Drama im Kleingarten , Lokalzeit aus Dortmund, 28. Mai 2023, WDR Dortmund

, Lokalzeit aus Dortmund, 28. Mai 2023, WDR Dortmund Verwaltungsgericht verbietet Wohnparks, Abendschau, 22. Februar 2023, RBB Berlin

"Beste Leistung vor der Kamera"

Interview rbb Krise , RBB24 Abendschau, 8. August 2022, RBB Berlin

, RBB24 Abendschau, 8. August 2022, RBB Berlin Schalten aus Freudenberg, Aktuelle Stunde, 13. März 2023, WDR Köln

"Beste crossmediales Regional-Projekt"

Im Herzen Jeck , WDR Lokalzeit, 6. Januar 2023, WDR Düsseldorf

, WDR Lokalzeit, 6. Januar 2023, WDR Düsseldorf Live-Ticker zur Räumung von Lützerath , wdr.de, 8. Januar 2023, WDR Köln

, wdr.de, 8. Januar 2023, WDR Köln NDR auf'm Land, NDR auf'm Land, 14. November 2022, NDR Hamburg

"Beste investigative Leistung"

Gewalt in Kitas , Abendschau Der Süden, 22. Februar 2023, BR München

, Abendschau Der Süden, 22. Februar 2023, BR München Rechtsextremismus an Schule in Burg , Brandenburg aktuell, 25. April 2023, RBB Brandenburg

, Brandenburg aktuell, 25. April 2023, RBB Brandenburg Schwere Vorwürfe gegen Heimatverein Achenbach, Lokalzeit Südwestfalen, 7. Oktober 2022, WDR Siegen in der Kategorie

"Bestes regionales Streaming-Format"

F*ck Berlin , 2. Mai 2023, RBB Potsdam

, 2. Mai 2023, RBB Potsdam Feuer & Flamme , 9. Januar 2023, WDR Köln

, 9. Januar 2023, WDR Köln Feuerkinder - Über Leben nach der Katastrophe , 20. Februar 2023, SWR Baden-Baden

, 20. Februar 2023, SWR Baden-Baden Nature One - Wie der Techno in den Hunsrück kam/Mehr als Musik , Techno House Deutschland, 29. Juli 2022, SWR Stuttgart

, Techno House Deutschland, 29. Juli 2022, SWR Stuttgart Raus aufs Land, 1. März.2023, RBB Frankfurt (Oder)

"Worauf wir besonders stolz sind"