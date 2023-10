Caren Miosga hat am Donnerstagabend zum letzten Mal die "Tagesthemen" im Ersten moderiert. Ab dem kommenden Jahr folgt sie bekanntlich auf Anne Will am späten Sonntagabend und wird dort ihre eigene Polit-Talkshow präsentieren. Nach 16 Jahren verabschiedete sich Miosga nun als dienstälteste Moderatorin in der Geschichte der Sendung - und zum Abschied durften auch viele noch einmal ihre Glückwünsche übermitteln.

Den Anfang machte Börsen-Experte Markus Gürne, der zunächst davon sprach, dass viele Werbekunden überlegen würden, ihr Engagement auf Twitter/X einzustellen. "Leider stellst du heute, liebe Caren, die Moderation der ‘Tagesthemen’ ein", lautete schließlich seine Überleitung, ehe er ihr noch alles Gute für die neuen Aufgaben wünschte.

Im Anschluss moderierte Jens Riewa einen Bericht über die Frühstücksgewohnheiten der Deutschen an (viele wollen: Kaffee, Brötchen, Käse). "Keine Auskunft gibt diese Statistik zu den Frühstücksgewohnheiten der deutschen Fernsehjournalistin Caren Miosga. Der Chefsprecher der ‘Tagesschau’ Jens Riewa, also ich, gab an, er habe 16 Jahre lang vergeblich versucht, sich mit Miosga zu einem gemeinsamen Frühstück zu verabreden. Seine Vermutung: Sie schläft halt lange, weil sie spät arbeitet."

In Form eines tanzenden Snoopys übergab Riewa Miosga im Anschluss schließlich noch einen "Preis für unendliche Sympathie und Empathie". Miosga war da schon sichtlich gerührt von den Gesten ihrer Kolleginnen und auch Wettermoderatorin Claudia Kleinert hatte kurz darauf noch nette Worte für die scheidende Moderatorin übrig. "Wir werden dich sehr vermissen", sagte sie.

Und dann war schließlich die Zeit gekommen, wo sich Caren Miosga selbst an die Zuschauerinnen und Zuschauer wandte. Es sei "schwer" und sie sei such "wehmütig", dass sie sich nun nach 16 Jahren verabschiede. "Aber ich bin auch gleichzeitig froh, so lange ein Teil einer Redaktion gewesen zu sein, die jeden Tag aufs neue versucht, die Welt zu verstehen und diese verständlich zu machen". Miosga legte danach noch ein Plädoyer für die "Tagesthemen" hin und erklärte: "Es braucht Sendungen wie diese. Bleiben Sie also bitte bei den ‘Tagesthemen’ und seien Sie nett zu Jessy Wellmer, sie ist es auch." Wellmer folgt Miosga in der Nachrichtensendung.

Am Ende wurde die Moderatorin noch von Ingo Zamperoni überrascht, der noch einmal darauf hinwies, dass Miosga die dienstälteste Moderatorin in der Geschichte der "Tagesthemen" ist. "Im Namen der ganzen Redaktion, von ARD Aktuell und den Zuschauerinnen und Zuschauern sagen wir von ganzem Herzen alles Gute und vielen Dank für viele wunderbare, einzigartige careneske ‘Tagesthemen’-Momente", sagte Zamperoni, ehe ein Zusammenschnitt etlicher Miosga-Moderationen eingespielt wurde. Danach gab's noch ein Feuerwerk auf der LED-Wand im Hintergrund und etliche Kolleginnen und Kollegen, darunter auch "Tagesthemen"-Chef Helge Fuhst, beklatschten Miosga zum Abschied.