ZDFinfo hat für Ende November eine neue Reportagereihe mit Aminata Belli in Aussicht gestellt. Von "Kiez & Knete" sollen etwa zwei Episoden am Donnerstag, 23. November laufen. Die Ausstrahlung erfolgt linear zur Primetime, also ab 20:15 Uhr. In der Mediathek sind beide Ausgaben bereits ab dem 14. November zu finden. In ihrem Format will sie sowohl Superreiche treffen als auch Personen, die von Armut betroffen sind. Unterwegs ist sie an diesem Abend zunächst in Wiesbaden, dann in Hamburg.

In Wiesbaden wurde unter anderem im "Klein-Istanbul" genannten Viertel Westend gedreht, wo viele Menschen am Existenzminimum leben. Von dort kommt auch Ali, dessen Vorbilder immer schon "fette Autos" fuhren. Inzwischen hat Ali eine erfolgreiche Modelagentur gegründet. Westend möchte er etwas zurückgeben und organisiert daher nach Senderangaben nun Charity-Events.



Zu sehen sein sollen in der Folge aber auch Millionäre, die eine Galerie führen und ihre Kinder auf eine Privatschule schicken. Ganz einfach war die Produktion von "Kiez & Knete" wohl nicht, wie sich erahnen lässt, wenn man auf folgende Sätze in der Sendungsbeschreibung blickt: "Wohlstand und Armut bleiben in Deutschland ein schwieriges Thema. Viele Menschen wollen erst gar nicht mit Aminata darüber sprechen oder sagen im Verlauf der Produktion wieder ab. Geld ist ein Tabuthema in Deutschland, aber gerade deshalb ist es so wichtig, darüber zu sprechen."



Hergestellt wird das Format von Bewegte Zeiten. Derzeit entsteht zudem eine weitere Folge der Produktion in Leipzig, für die jedoch noch kein Sendetermin feststeht. Warum genau die drei Städte ausgewählt wurden, haben die Filmemacherinnen Farah M’haimdat und Svaantje Schröder in einem ZDF-PR-Interview beantwortet: "Weil diese Städte wie lebendige Mikrokosmen sind. Sie repräsentieren verschiedene Facetten unserer Gesellschaft und zeigen, wie unterschiedlich die Lebensrealitäten sein können."

Moderatorin Belli ist sonst unter anderem im Format "Kontext" zu sehen. Vor zwei Jahren erhielt sie den Förderpreis des Deutschen Fernsehpreises, damals für das Programm "follow me reports". Bekanntheit bei insbesondere jungen Zielgruppe erlangte sie zudem als Host von "deep und deutlich".