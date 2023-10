Der Schauspieler Gabriel Byrne dürfte nicht zuletzt noch als Therapeut aus der HBO-Serie "In Treatment" bekannt sein – jüngst wirkte er aber auch an der Serienversion von "Krieg der Welten" mit. Drei Staffeln entstanden von dem amerikanisch-französischem Projekt, das in Kürze bei RTLzwei seine Free-TV-Premiere feiern wird. Schon seit geraumer Zeit war die Serie gegen Bezahlung verfügbar – bei Fox, Magenta TV und auch bei Disney+.

Am 29. Oktober nutzt RTLzwei den Halloween-Hype indes einmal mehr für eine Marathon-Programmierung von "X-Factor: Das Unfassbare". Ab neun Uhr morgens läuft die Sendung in Heavy Rotation, zu Ende ist sie erst um 0:15 Uhr. Um 20:15 Uhr ist eine neue Episode aus der ganz neuen Staffel zu sehen, die W&B Television in Co-Produktion mit Superama und Superposition Films für RTLzwei in den USA hat herstellen lassen. Produziert wurden insgesamt acht Ausgaben. Schauspiel-Stars wie Danny Trejo und Manu Bennett Rollen übernehmen Rollen in den Kurzgeschichten, moderiert wird die Folge wie gewohnt von Jonathan Frakes.