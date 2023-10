am 13.10.2023 - 13:43 Uhr

Das Erste wird die neue Miniserie "Haus aus Glas" zum Start ins neue Jahr ausstrahlen. Die sechsteilige Serie läuft ab Dienstag, den 9. Januar um 20:15 Uhr, wird aber auch zuvor schon auf mehreren Wegen zu sehen sein. Bei Arte erfolgt die lineare Ausstrahlung bereits ab dem 4. Januar. Ihr Online-Premiere feiert die Serie zudem noch im Dezember: Ab dem 28. Dezember steht "Haus aus Glas" bei arte.tv zum Abruf bereit, einen Tag später dann auch in der ARD-Mediathek.

Und darum geht es: Im Haus der Familie Schwarz wird die Hochzeit der jüngsten Tochter Emily (Sarah Mahita) gefeiert. Nach langer Zeit kommt die Familie wieder vollständig zusammen: Emilys älteste Schwester Eva (Stefanie Reinsperger), die lebenslustige Leo (Morgane Ferru) und der eher introvertierte Felix (Merlin Rose), der vor einigen Jahren nach Kanada ausgewandert ist. Emilys Eltern, der Unternehmer Richard (Götz Schubert) und die Künstlerin Barbara (Juliane Köhler), sind glücklich über ihren neuen Schwiegersohn Chris (Aram Arami) und trotz spürbarer Spannungen innerhalb der Familie ist die Stimmung ausgelassen.

Als am nächsten Tag ein Familienmitglied plötzlich unter mysteriösen Umständen verschwindet, wird die Familie jäh von einem alten Trauma eingeholt: Emily selber war als sechsjähriges Mädchen drei Wochen lang verschwunden. Sie wurde entführt, und Richard ist überzeugt davon, dass die Entführer von damals wieder zugeschlagen haben. Die bange Zeit des Wartens wird zur Zerreißprobe für die Familienmitglieder, die die Erinnerung an damals für immer vergessen wollten. Doch lange verborgene Geheimnisse bringen sie immer mehr in Bedrängnis.

Bei "Haus aus Glas" handelt es sich um eine Produktion von Constantin Television mit Beside Productions. Executive Producer ist Oliver Berben. Produzentinnen sind Kerstin Schmidbauer und Constanze Guttmann. Regie führte Alain Gsponer. Die Drehbücher schrieben Esther Bernstorff, Annika Tepelmann und Anette Simon nach einer Idee von Esther Bernstorff.