Sechs Tage sind inzwischen vergangen, seitdem die palästinensische Terrororganisation Hamas Israel attackiert hat, in das Land eingedrungen ist und etliche Menschen getötet oder verschleppt hat. Israel hat als Antwort darauf den Gazastreifen komplett abgeriegelt und greift mittlerweile täglich Hamas-Ziele in dem schmalen Küstenstreifen an. Anlässlich der Entwicklungen in Nahost hat Das Erste nun erneut eine Programmänderung für den heutigen Freitag angekündigt.

Anders als sonst wird man zur besten Sendezeit allerdings keinen "Brennpunkt" ins Programm nehmen, stattdessen hat der Sender für 22:20 Uhr die Ausstrahlung eines "Weltspiegel extra" vom Bayerischen Rundfunk angekündigt. In dem Film von Oliver Mayer-Rüth, Mike Lingenfelser und Sophie von der Tann will man klären, was der Einsatz der israelischen Armee und eine mögliche Bodenoffensive für die Zivilisten im Gazastreifen bedeutet. Außerdem will man der Frage nachgehen, wieso die Hamas Israel gerade jetzt angegriffen hat.

In der Primetime zeigt Das Erste ab 20:15 Uhr wie geplant den Spielfilm "Schule am Meer - Familienbande", anschließend moderiert Ingo Zamperoni die "Tagesthemen". Das eigentlich für 22:20 Uhr geplante Programm verschiebt sich durch das "Weltspiegel extra" nach hinten. Eigentlich wollte man alle sechs Folgen der neuen Serie "Nackt über Berlin" zeigen. Das wird man auch weiterhin tun, die Produktion aus dem Hause Studio.TV.Film beginnt nun allerdings erst gegen 22:35 Uhr. Wer alle Folgen sehen will, muss bis tief in die Nacht wach bleiben. Das Staffelfinale wird erst um kurz nach 3 Uhr zu sehen sein. Bereits jetzt sind alle Folgen der Serie in der Mediathek der ARD sowie in der Arte-Mediathek zu sehen.