Nach der Übernahme von Sony ist die High-View-Gruppe aktuell dabei, unter der Leitung von Geschäftsführer Florian Landgraf und Programmchefin Susanne Braun eine neue Strategie für die AXN-Sender zu entwickeln. So will man jeden Abend unter ein bestimmtes Motto stellen - und den Zuschauerinnen und Zuschauern auch neues Programm anbieten. Ein Stück weit in diese Richtung geht man sowohl bei AXN Black als auch bei AXN White ab November.

Gegenüber DWDL.de hat der Sender nun bestätigt, dass AXN Black ab dem 16. November die neunte Staffel von "The Blacklist" im Programm haben wird. Dabei handelt es sich um die Pay-TV-Premiere der Folgen, die Erstausstrahlung erfolgte bei Netflix. Die insgesamt 22 Episoden sind immer donnerstags ab 20:15 Uhr in Doppelfolgen zu sehen. Unter dem Label "Prime Crime" will der Sender hier ein Krimi-affines Publikum ansprechen. Die Staffeln eins bis acht gibt’s aktuell auch schon in der Mediathek von AXN Black zu sehen.

Und auch bei AXN White gibt es frischen Serien-Nachschub: Das britische Historien-Drama "Sanditon" wird dort ab dem 22. November mit Staffel drei fortgesetzt, auch das wird die Pay-TV-Premiere für die Folgen sein. Die insgesamt sechs frischen Episoden, die gleichzeitig auch die letzten der Serie sind, zeigt AXN White immer mittwochs um 20:15 Uhr in Einzelfolgen.

Bereits ab dem 23. Oktober zeigt AXN White darüber hinaus die Pay-TV-Premiere der sechsten Staffel von "Murdoch Mysteries - Auf den Spuren mysteriöser Mordfälle". Die insgesamt 13 neuen Folgen sollen immer montags zur besten Sendezeit ab 20:15 Uhr beim Sender zu sehen sein.