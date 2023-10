Am 2. Januar um 20:15 Uhr werden Sven Martinek und Ingo Naujoks alias Finn Kiesewetter und Lars Englen zu ihrem ersten Primetime-Einsatz im Ersten antreten: Dann läuft "Am Abgrund", der erste Film zur Vorabendserie "Morden im Norden". Dieser bildet zugleich auch den Startschuss für 16 neue Folgen der Serie, die ab dem 8. Januar dann immer montags um 18:50 Uhr im Ersten zu sehen sein werden.

Als "Morden im Norden" 2012 startete, lagen die Quoten auf einem sehr überschaubaren Niveau, die erste Staffel erreichte im Schnitt 1,2 Millionen Menschen, bein Staffelfinale sahen damals gar weniger als eine Million zu. Die jüngste Staffel in diesem Jahr erreichte im Schnitt hingegen fast drei Mal so viele Krimi-Fans, der Marktanteil belief sich auf über 15 Prozent beim Gesamtpublikum.

Und darum geht's im Film: Bei einer bewaffneten Geiselnahme muss Hauptkommissar Finn Kiesewetter sehen, wie sein Kollege Lars Englen in die Schusslinie gerät. Finn trifft den Geiselnehmer tödlich. Als die Geisel (Maja Juric) aussagt, dass sich der Täter vor dem Schuss bereits ergeben hatte, wird der Kommissar vom Dienst suspendiert. Während Lars Englen mit seinem Kollegen Gregor Michalski (Jonas Minthe) Finns Unschuld zu beweisen versucht, nimmt Linda Stamm (Pina Kühr) von der internen Ermittlung entschlossen die Untersuchung gegen Finn Kiesewetter auf. Emotional angeschlagen, zieht sich Finn in das alte Ferienhaus an der Ostsee zurück. Als seine alte Freundin Elke Rasmussen (Tessa Mittelstädt), lange Staatsanwältin in Lübeck, ihm zur Seite stehen will, gerät sie selbst in tödliche Gefahr.

Das Buch zum Film stammt von Christiane Rousseau, Regie führte Dirk Pientka. Film wie Serie werden von ndF Berlin produziert, redaktionell verantwortlich sind Karsten Willutzki (NDR) und Katja Kirchen (ARD Degeto).