Am 20. November startet die neue Staffel von "Promi Big Brother", die nicht nur im Sat.1-Programm zu sehen sein wird, sondern im 24-Stunden-Livestream auch bei Joyn. Bereits rund zwei Wochen vor dem Start geht Joyn ebenfalls live; und vergibt in einer Sendung eine Wildcard für einen Platz in der Promi-WG: "Promi Big Brother – Die Penny Challenge" ist am Dienstag, 7. November ab 19:30 Uhr zu sehen. Neun Reality-Persönlichkeiten bzw. Influencer treten für eine mögliche Qualifikation an.

Sie alle eint, dass sie zahlreiche Followerinnen und Follower bei TikTok und/oder Instagram haben. Mit dabei sind: Cenkgo, Marco Cerullo, Nikola Glumac, Matthias Höhn, Christina Grass, Sophie Reintjes, Lena Schiwiora, Marco Strecker und Louis Streich. Wer einziehen darf, soll die Community entscheiden. In der Joyn-Show sollen sie um noch nicht näher bezifferte "Vorteile" für das Voting kämpfen.