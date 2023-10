Seit Anfang Oktober treibt Reality-Persönlichkeit Calvin Kleinen sein Unwesen im Aufgebot von Joyn. Produziert von Cheerio wurde die Sendung "Calvin am Goldstrand" – zehnteilig wird darin erzählt, wie sich Calvin Kleinen vorgenommen hat, Partykönig vom Goldstrand zu werden. Gemeinsam mit drei Promotern will er in der Sommersaison 2023 das Geschäft mit Partytickets ankurbeln. "Aber eins ist trotz blauem Himmel und Meeresrauschen klar: Der Ticketverkauf ist ein umkämpftes Business und der Goldstrand gepflastert mit allerlei Verführungen", umschreibt Joyn die Produktion, die es im kommenden Monat auch ins Free-TV schaffen wird.

ProSieben zeigt sie ab dem 2. November – allerdings in ungewöhnlicher Programmierung. Die erste Episode läuft in der Nacht auf Freitag ab 0:40 Uhr: Nach "The Voice of Germany" und "The Voice Rap" sowie "red.". Geplant sind in jener Nacht gleich vier Ausgaben am Stück, die also bis 3:05 Uhr im Programm eingeplant sind.



Am 9. November startet der Calvin-Dreierpack schon um 23:30 Uhr – also direkt nach "The Voice Rap" und am 16. November übernimmt die Reality den Slot nach dem dann startenden "Promi-Büßen". Die finalen Folgen beginnen also schon um 22:30 Uhr und somit viel früher als die Premiere.

Joyn hatte in den vergangenen Wochen eine kleine Realityoffensive gestartet. Dazu gehörte auch eine Sendung namens "Party Workers", in der sich eine Gruppe feierwütiger Leute ihren Luxus verdienen mussten. In der zweiten November-Woche schließt sich beim Streamer dann mit "Good Luck Guys" schon das nächste Reality-Programm an. Und ab dem 20. November bietet Joyn bekanntlich einen 24-Stunden-Livestream von "Promi Big Brother" an.