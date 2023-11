Im Alter von 77 Jahren ist Hans Meiser, deutscher Dailytalk-Pionier, verstorben (DWDL berichtete). Speziell in der Anfangszeit war der Moderator im Programm von RTL sehr präsent. Einerseits als Newsanchor im damaligen "7 vor 7", 1992 startete dann seine gleichnamige Talkshow im RTL-Nachmittagsprogramm. Ebenfalls 1992 und dann fast eineinhalb Jahrzehnte lang präsentierte Meiser die Sendung "Notruf".

Folgen des Formats wird in dieser Woche nun Spartensender RTLup in Gedenken an Meiser wiederholen. Wie der Sender mitteilte, soll "Notruf" von Mittwoch bis Freitag, also erstmals am 8. November und letztmals am 10. November, in der RTLup-Daytime zu finden sein. Jeden Nachmittag sind dann vier Folgen ab 14:15 Uhr geplant.



Weichen muss eine Folge von "Das Familiengericht" und der Dreierpack des "Blaulicht-Reports". Ab 17:50 Uhr geht es dann ganz normal mit den eingeplanten Wiederholungen von "Das Strafgericht" weiter. In "Notruf" wurden Geschichten rund um wirklich passierte Rettungseinsätze nachgespielt. Drei Jahre vor "Notruf" startete im US-Fernsehen mit "Rescue 911" ein Format mit ganz ähnlicher Thematik.

Bei den ausgewählten Episoden greift RTLup auf etwas neuere zurück. An allen drei Tagen werden Episoden aus dem Archiv geholt, die 2002 ihre Erstausstrahlung hatten.