am 06.11.2023 - 10:28 Uhr

Mit seiner Sendung war er der Pionier im Bereich des Daily-Talks, nun ist Hans Meiser gestorben. Wie am Montag bekannt wurde, erlag Meiser einem Herzversagen. Bestätigt wurde der Tod vom kleinen Sender Radio Wellenrausch, den Meiser gerade erst zusammen mit Harald Thoma, dem Sohn von Ex-RTL-Chef Helmut Thoma, und dem Geschäftsmann Dietmar Baum gegründet hatte. Erst Ende Oktober war Radio Wellenrausch in Schleswig-Holstein auf Sendung gegangen.

"Hans Meiser hat sich vom ersten Tag an leidenschaftlich um den Aufbau unseres Senders gekümmert und hierfür zahlreiche Formate entwickelt", schrieb der Radiosender. "Wir werden diesen großartigen Mann, Freund und Mitgründer unseres Senders Radio Wellenrausch nie vergessen! Danke Hans. Danke für alles."

Meisers Karriere begann beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Schon im Jugendalter arbeitete er für das Hörfunk-Jugendprogramm des Süddeustchen Rundfunks (SDR), ehe er für den Südwestfunk (SWF) die Musikshow "Pop Show" präsentierte. Es folgte 1971 der Wechsel zu Radio Luxemburg. Als in den 80er Jahren der Fernsehsender RTLplus an den Start ging, war Hans Meiser schließlich ein "Mann der ersten Stunde" und stand acht Jahre lang als Anchorman der Hauptnachrichtensendung vor der Kamera.

Seine größten Erfolge folgten in den 90er Jahren mit der Rettungssendung "Notruf" und seiner Talkshow, die seinen Namen trug und zum Trendsetter eines bis dato im deutschen Fernsehen unbekannten Genres wurde. Erfolgreich war Meiser später auch mit der Quizshow "Einundzwanzig" und dem Pannen-Rückblick "Life! Dumm gelaufen", den er über viele Jahre hinweg am Neujahrsabend zusammen mit Birgit Schrowange präsentierte.

2015 feierte Meiser noch einmal ein TV-Comeback in ungewohntem Umfeld: Als "kleiner Mann" schimpfte er in Jan Böhmermanns "Neo Magazin Royale" über vermeintliche Ungerechtigkeiten in Deutschland. Weil er zeitgleich jedoch auf einem Online-Portal zu sehen war, das verschwörungstheoretische Inhalte verbreitete, endete die Zusammenarbeit aprupt. Mit dem neuen Radiosender wollte Hans Meiser nun noch einmal seriöser durchstarten. Nur eine Woche nach dem Sendestart starb er jetzt im Alter von 77 Jahren.