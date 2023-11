Gäbe es eine Liste jener Sportrechte, die hierzulande am ehesten unterschätzt werden, die MotoGP stünde wohl ganz weit oben. Die Motorradrennen erzielten in dieser Saison beim kleinen Spartensender Servus TV mitunter zweistellige Zielgruppen-Marktanteile, teils schauten rund eine halbe Million Menschen die Rennen. Für Servus TV waren diese Zahlen freilich weit überdurchschnittlich. Doch mit dem Aus des deutschen Ablegers im Linearen machte eine Verlängerung der Rechte für die Bundesrepublik für Red Bull keinen Sinn.

Zugeschlagen hat nun Sky Deutschland. Die Rede ist von einer langfristigen Vereinbarung, die es ermöglicht, alle Rennen und Sprints wie auch Qualifyings und Trainings live zu übertragen. Sky wird die MotoGP im Bezahlfernsehen auch in Österreich und der Schweiz zeigen. Da nicht von Exklusiv-Rechten die Rede ist, darf davon ausgegangen werden, dass Rechtegeber Dorna Sports auch Einigkeit mit deutschen Free-TV-Sendern erzielt hat. Den Sommer über manifestierten sich Gerüchte, dass RTL und Seven.One großes Interesse haben.



Sky wird die am zweiten März-Wochenende 2024 in Katar startende neue Saison, die 22 Rennwochenenden umfasst, dahingehend umfangreich übertragen, als dass mehrere anwählbare Kanäle geplant sind: unter anderem Onboard-Kameras, Daten-Kanäle sowie einen Kanal aus der Helikopter-Perspektive. Teil des erworbenen Pakets sind auch die Live-Rechte an der Moto2 und Moto3 sowie der FIM Enel MotoE World Championship.



Für Sky ist es der erste große Rechteneuerwerb seit etwa zwei Jahren. Mit der MotoGP baut der Sender, der zuletzt etwa die Rechte an der Handball-Bundesliga an Dyn verloren hatte, sein Motorsportangebot weiter aus. Schon jetzt zeigt der Sender die Formel 1 und ihre Rahmenserien großteils exklusiv, dazu US-Motorsport mit der IndyCar Series und weitere kleinere Rennserien. Hans Gabbe, Senior Vice President Sports Rights & Commercialization bei Sky Deutschland: "Mit dem Erwerb der Live-Übertragungsrechte an der MotoGP sowie der Moto2, Moto3 und MotoE bieten wir den Motorsportfans in Deutschland künftig auch die beste Rennserie der Welt auf zwei Rädern."

"Deutschland, Österreich und die Schweiz waren und werden auch in Zukunft Schlüsselmärkte für den Sport sein, dessen Verbreitung wir noch weiter vorantreiben wollen. Wir hatten bereits im vergangenen Jahr einen Zuschauerrekord auf dem Sachsenring und freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Sky, um den aufregendsten Sport der Welt noch mehr Fans in der Region zu präsentieren", erklärte Alex Arroyo, Head of Media Rights bei Dorna Sports.

In Italien ist Sky bereits seit einiger Zeit Übertragungspartner der MotoGP und ihrer weiteren Serien - die Rennserien haben dort sogar einen eigenen 24-Stunden-Kanal bei Sky Sport. Davon war bei Sky Deutschland aktuell noch keine Rede. Alle redaktionellen Details sollen aber erst vor Saisonstart bekannt werden. Erst dann wird sich also auch die Frage beantworten, welches Personal sich auf dem Bildschirm und hinter den Kameras um die Übertragungen kümmern wird.