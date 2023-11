Die erste Staffel von "Almost Paradise" ist in den USA bereits 2020 bei WGN America (heute: NewsNation) zu sehen gewesen. Danach war es jedoch lange unklar, ob es eine Fortsetzung geben würde. Erst Anfang des vergangenen Jahres machte Amazons kostenloser Streamingdienst Freevee Nägel mit Köpfen und bestellte eine zweite Staffel. Und die kommt nun schon bald nach Deutschland.

Hierzulande wird die Pay-TV-Premiere der zehn neuen Folgen ab dem 13. Dezember bei AXN Black erfolgen. "Almost Paradise" ist dann immer mittwochs zur besten Sendezeit ab 20:15 Uhr zu sehen. Zur Einstimmung auf die neuen Folgen will AXN Black die komplette erste Staffel am Samstag, den 9. Dezember, noch einmal ab 20:15 Uhr wiederholen. AXN Black zeigte die erste Staffel im vergangenen Jahr als Deutschlandpremiere, damals hieß der Sender noch Sony AXN.

Und darum geht’s in der Serie: Alex Walker ist ein ehemaliger DEA-Agent, der in den Vorruhestand versetzt wurde. Einst der einfallsreichste Undercover-Agent der DEA, hat ihn die Kombination aus dem Verrat seines Partners und einem lebensbedrohlichen Kampf mit Bluthochdruck sich so weit vom Wahnsinn entfernten lassen, wie möglich. Er ist auf eine kleine tropische Insel im philippinischen Archipel geflüchtet. Er betreibt dort den Geschenkeladen im Luxushotel der Insel und schafft es in der Regel, sich von seinem alten Leben abzugrenzen. Aber das Luxusresort der Insel hat die reiche, mächtige und manchmal kriminelle Elite aus der ganzen Welt angezogen, die oft auf Kollisionskurs mit Alex ist. Trotz seiner Bemühungen, ein ruhiges neues Leben zu beginnen, wird er wieder in eine Welt voller gefährlicher Menschen und tödlicher Situationen hineingezogen, entweder durch seine Freunde bei der örtlichen Polizei, Kai Mendoza und Ernesto Alamares, oder durch Begegnungen mit Menschen aus seinem alten Leben.

"Almost Paradise" war seinerzeit die erste US-amerikanische Serie, die komplett auf den Philippinen gedreht wurde. In der Hauptrolle des Alex Walker ist Christian Kane zu sehen, der in seiner amerikanischen Heimat nicht nur als Kino- und Seriendarsteller bekannt ist, sondern auch als Country-Sänger Erfolge feiert. An seiner Seite agieren Samantha Michelle als Detektivin Kai Mendoza sowie Arthur Acuña als Mendozas Partner Ernesto Alamares.