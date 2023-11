Unter dem Titel "60 Jahre Dinner for One - Die Jubiläumsshow" wird Ende November in Hamburg eine Show für den NDR entstehen, in dem es nur um den Silvester-Klassiker aus 1963 gehen wird. Moderator Bernhard Hoëcker begrüßt darin vier prominente Gäste und quizzt sich mit ihnen durch verschiedene Fakten rund um "Dinner for One".

Der legendäre "Dinner for One"-Sketch ist lediglich 18 Minuten lang. Die Jubiläumsshow dürfte um einiges länger ausfallen, insofern dürfte es spannend zu sehen sein, wie der NDR, der das Original ebenfalls produzierte, die Show genau aufsetzt. Interessierte können sich aktuell noch Tickets für einen Platz im Publikum sichern. Die Produktion des Formats übernimmt Flow Media. Einen Ausstrahlungstermin gibt es noch nicht, es ist aber anzunehmen, dass die Show rund um den Jahreswechsel laufen wird.

Auch in diesem Jahr wird "Dinner for One" wieder in zahlreichen Dritten Programmen zu sehen sein. Wie erfolgreich das ist, zeigt sich regelmäßig am Neujahrstag. An Silvester 2022 schaffte es der Sketch gleich fünf Mal unter die 25 meistgesehenen Sendungen bei den 14- bis 49-Jährigen. Das NDR Fernsehen verzeichnete mit einer Ausstrahlung am Nachmittag fast zwei Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer (DWDL.de berichtete).

Neben der Jubiläumsshow ist rund um "Dinner for One" übrigens noch mehr Neues geplant. Vor rund einem Jahr kündigte UFA Fiction an, an einem Prequel des Sketches zu arbeiten. In Serienform und unter dem Titel "Dinner for Five" will man der Frage nachgehen, wieso Miss Sophie überhaupt alleine feiern muss. Sechs Folgen sind geplant (DWDL.de berichtete).