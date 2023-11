Seit Anfang November zeigt Das Erste neue Folgen der Krimiserie "Hubert ohne Staller" – drei der elften Staffel sind bisher mittwochs um 18:50 Uhr zu sehen gewesen. Kurz nach dem Jahreswechsel wird das Team auch wieder zur Primetime ermitteln. Dann steht die Ausstrahlung des inzwischen vierten 20:15 Uhr-Films an. Bis dato letztmals unternahmen die Ermittler in Erstausstrahlung kurz vor Weihnachten 2018 einen solchen Primetime-Ausflug, damals lief "Hubert und Staller – Eine schöne Bescherung".

Fast fünf Millionen Personen schauten zu, bei den Jüngeren lagen die Marktanteile bei um die elf Prozent. "Hubert ohne Staller: Dem Himmel ganz nah" wird nun am 3. Januar 2024 zur besten Sendezeit ausgestrahlt. Nach einem "lebensgefährlichen Polizeieinsatz in Wolfratshausen" versuchen Hubert (Christian Tramitz) und Girwidz (Michael Brandner) in dem 90-Minüter auf einer gemeinsamen Bergtour auf andere Gedanken zu kommen. In Ödweil brechen die beiden zum südlichsten Punkt Deutschlands auf.

Am Grenzstein 147 ist es dann endgültig vorbei mit der Auszeit. Hubert und Girwidz stoßen auf zwei Leichen, von denen eine auf der deutschen, die andere auf der österreichischen Seite liegt. Der Versuch, den Toten auf der deutschen Seite über die Staatsgrenze hinüberzurollen, scheitert "auf peinliche Art und Weise", wie es in der ARD-Beschreibung heißt: Die beiden werden auf frischer Tat von Susanne Gabler (Doris Schretzmayer) und Franziska Haas (Marlene Morreis) von der österreichischen Alpinpolizei ertappt. In der ARD Mediathek wird der Film schon am ersten Weihnachtsfeiertag zur Verfügung gestellt.

Leonine Studios und der Entertainment Factory produzieren die Serie. Der Primetime-Einsatz hat keine Auswirkungen auf die vorabendliche Ausstrahlung. Hier gehen die Folgen der elften Staffel normal weiter, eine zwölfte Staffel soll sich direkt anschließen, berichtet die ARD. "Hubert ohne Staller" ist übrigens nicht das einzige Vorabend-Format, das Anfang 2024 die große Bühne erhält. Tags zuvor, also am 2. Januar, wird die Vorabend-Serie "Morden im Norden" mit einem Spielfilm ins Line-Up gehievt. Auch der 90-Minüter beginnt um 20:15 Uhr.