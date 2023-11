Auch in diesem Jahr hat Vox wieder eine Weihnachts-Edition seiner Sendung "Kitchen Impossible" in petto. Ausgestrahlt wird diese Folge aber etwas früher im Jahr als früher; nämlich bereits am 3. Dezember, wie der Sender nun in einer Programmänderung mitteilte. Ursprünglich sollte an diesem Abend eine Folge der Sendung gezeigt werden, in der Tim Mälzer gegen Alain Weissgerber antritt. Nun also das Weihnachts-Special, das somit an einem Abend läuft, an dem die National Football League (NFL) ausnahmsweise zu Nitro wechselt, weil RTL den ganzen Tag über Familienfilme im Programm haben wird (wir berichteten). Um 20:15 Uhr wird am ersten Dezember-Sonntag etwa "Encanto" ausgestrahlt.

Für den 10. Dezember plant Privatsender Vox derweil mit dem Re-Run einer früheren Weihnachts Edition des Formats. Zurückgegriffen werden soll dabei auf eine Episode, die erstmals 2018 gesendet wurde. 2022 kam die "Kitchen Impossible"-Weihnachts Edition übrigens auf rund zehneinhalb Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe und war somit ein Erfolg.

Kommenden Sonntag zeigt Vox eine frische "Mälzer und Henssler liefern ab"-Ausgabe, am letzten November-Sonntag einen "Kitchen Impossible"-Re-Run.