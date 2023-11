Über Jahre hinweg war es bei Endemol Shine Germany, der jahrelangen "Promi Big Brother"- und "Big Brother"-Produktionsfirma verpönt, die Häuser als "Container" zu bezeichnen. Zurückzuführen war die Begrifflichkeit auf jenes Haus, das in den ersten drei Staffeln genutzt wurde und auf dem heutigen Gelände der EMG Germany stand. Ab Samstag ist die Begrifflichkeit "Container" in Zusammenhang mit "PBB" nicht nur wieder korrekt, sondern gewissermaßen sogar gewünscht. Genauer muss sogar von 34 zu einer großen Einheit verbauten Baucontainern gesprochen werden, in die der Große Bruder ab Samstagabend mehrere TV-Persönlichkeiten einziehen lassen wird.

Peter Klein wird auf Iris Klein treffen

Für massig Schlagzeilen wird zudem eine neu bestätigte Kandidatin sorgen. Denn neben Peter Klein, der schon vor Wochen als Teilnehmer feststand, wird auch Iris Klein in der neuen Staffel mitmischen – allerdings noch nicht direkt ab Samstag zum Joyn-Livestream-Start, sondern ab Montagabend live in Sat.1, wo ihr Einzug die Quote anziehen lassen soll. Peter weiß davon aber noch nichts. Wie alle anderen, die mit dabei sind, lebt er aktuell bereits abgeschirmt in einem Kölner Hotel. Das Noch-Ehepaar hatte sich bekanntlich vor einiger Zeit getrennt, weil Peter Klein angeblich im Rahmen des Dschungelcamps mit einer anderen Frau angebandelt haben soll – all das lieferte jedenfalls in den vergangenen Monaten schon reichlich Stoff für den Boulevard. Wird in Bocklemünd das gerichtet, was in Australien kaputt ging?



Aus dem Weg gehen werden sich Peter und Iris kaum können. Dafür sorgt auch das neue Wohnkonzept. Denn, so betonten es Lufen, Schropp und der durch den Rundgang führende Moderator Kevin Körber mehrfach: Es soll in diesem Jahr bei "Promi Big Brother" auch nur einen Bereich – und nicht zwei plus einen geheimen Luxus-Bereich wie 2022 – geben. "Back to the Roots" eben. Die gut spürbare, arg bedrängte Atmosphäre, geschaffen nicht zuletzt durch niedrige Decke wird ein Sich-Aus-dem-Weg-Gehen sehr wahrscheinlich maximal erschweren. Teil der neuen Staffel sollen 13 Bewohnerinnen und Bewohner sein. "Ein super Mix", sagte Schropp beim Blick auf den Cast. Fest steht inzwischen übrigens auch, dass Influencer Marco Strecker die Wildcard gewonnen hat, die in den vergangenen Tagen ausgespielt wurde.



Produziert wird "Promi Big Brother" bis zum 4. Dezember derweil nicht mehr wie zuletzt in den Kölner MMC-Studios, sondern in Bocklemünd, wo die Bavaria-Studios Flächen angemietet haben. In Folge des Umzugs wird Sat.1, wie nun bestätigt wurde, auch auf Live-Publikum bei den Studioshows verzichten. Auf DWDL-Nachfrage erklärte Moderatorin Marlene Lufen diese Entscheidung auch mit dem Gedanken, dass man die Bewohnerinnen und Bewohner wieder mehr abschirmen möchte. "Je nachdem wie das Publikum applaudiert, haben die Bewohner ein Gespür, wie sie ankommen. So haben sie keinen großen Kontakt und können das nicht mehr einschätzen", erklärte sie, während Jochen Schropp sich entschuldigend denen gegenüber äußerte, die gerne im Publikum gesessen hätten. Er erklärte, dass man sich für dieses Jahr im "Container-Dorf" andere Moderations-Positionen habe ausdenken müssen.





Neu ist in diesem Jahr auch, dass sich Fans mit JoynPlus+-Abo 24 Stunden lang, los geht es am Samstag um 18 Uhr, via Livestream aus dem Container mit dem Geschehen befassen können. Und weil jeder, der zahlt, auch etwas geboten bekommen soll, werden bei "PBB" 2023 Nachtwachen eingeführt. Alle zehn Minuten muss ein schwarzer Buzzer gedrückt werden, um zu verhindern, dass der Rest der Mitmachenden im Baucontainer geweckt wird. Ein böses Erwachen ist somit auf mehreren Ebenen so gut wie garantiert. Bleibt zu hoffen, dass das nicht auch für Sender und Produktion gilt - denn der Move, wieder auf nur einen Bereich zu setzen und somit auf den direkten Wechsel zwischen Arm und Reich zu verzichten, ist nicht ohne Risiko. Aus gutem Grund wurden einst zu Staffel vier hin die unterschiedlichen Lebenswelten eingeführt.

Der komplette Cast in der Übersicht