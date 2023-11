am 20.11.2023 - 08:16 Uhr

2022 ist "Die Passion – Die größte Geschichte aller Zeiten" ein großer Erfolg für RTL gewesen. Zu Ostern schalteten rund drei Millionen Menschen das Live-Event ein, in dem die letzten Tage im Leben von Jesus Christus nachgespielt wurden - begleitet mit aktuellen Popsongs. In den sozialen Netzwerken wurde viel über die Sendung geschrieben. Eine für 2023 angekündigte Fortsetzung gab es dann doch nicht - im kommenden Jahr soll es aber eine Neuauflage von "Die Passion" geben.

Wie RTL jetzt bekanntgegeben hat, wird "Die Passion" im kommenden Jahr live aus Kassel zu sehen sein. Einen genauen Ausstrahlungstermin gibt es noch nicht, es wird das Event aber wieder rund um Ostern zu sehen geben. Als Erzähler wird dieses Mal Hannes Jaenicke durch die Geschichte führen, er löst damit Thomas Gottschalk ab. Unklar bleibt vorerst noch, wer die verschiedenen Rollen in dem Stück spielen wird. 2022 war Alexander Klaws als Jesus aufgetreten, weitere Teilnehmer waren unter anderem Mark Keller, Wolfgang Bahro, Gil Ofarim und Ella Endlich.

Produziert wird "Die Passion" von Constantin Entertainment und Mediawater Niederlande. Produzenten sind Matthias Alberti und Jacco Doornbos. Die Regie führen Ladislaus Kiraly und David Grifhorst. Die Redaktion liegt bei Stefanie Frebel und HoP Christiane Hewel. Kai Sturm, RTL-Bereichsleiter Entwicklung, verantwortet das Projekt gesamtheitlich. Inga Leschek, Programmgeschäftsführerin RTL und RTL+, sagt zur Neuauflage: "'Die Passion' hat bei ihrer ersten Ausstrahlung aus dem Stand über 3 Millionen Fernsehzuschauer:innen überrascht und in den Bann gezogen. Auf Social Media war #DiePassion ein tagelanges Phänomen und die Frage 'Was macht RTL da?' in aller Munde. Mit der Passion sind wir zweifelsfrei ins Gespräch gekommen und daran möchten wir gerne anknüpfen. Wir freuen uns zu Ostern 2024 auf dieses außergewöhnliche Live-Musik-Event im Zeichen von Solidarität und Nächstenliebe."

Und Hannes Jaenicke ergänzt: "In Zeiten zunehmender Geschichts-Amnesie, Bildungsferne und der Tatsache, dass an Festen wie Weihnachten und Ostern heute eine starke Geschenkekultur zu überwiegen scheint, finde ich es wichtig, gelegentlich an die Fundamente unserer christlich-jüdischen Geschichte zu erinnern. Deshalb finde ich die Idee, die Passionsgeschichte live und zeitgemäß aufzuführen hervorragend."