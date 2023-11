Die ARD hat die Ausstrahlungstermine für die neue Mystery-Krimi-Serie "Oderbruch" verraten. In der Mediathek gibt es die acht Folgen ab dem 19. Januar zu sehen, im Ersten erfolgt die Ausstrahlung am 19. und 26. Januar jeweils am späten Abend ab 22:20 Uhr. Gedreht wurde von März bis Juli 2022 in Brandenburg, Görlitz und Umgebung sowie in Danzig, Breslau und Umgebung.

Nun also die Ausstrahlung der Serie, in der die ARD Mystery-Elemente mit der ihr immer so wichtigen Regionalität verbinden will. Das Oderbruch ist eine der am dünn besiedelsten Regionen Deutschlands - und in der Serie wird dieser Ort zum Schauplatz eines Serienmordfalls: In der Nähe des kleinen Dorfes Krewlow wird auf einem Feld ein Berg von Leichen und Tierkadavern gefunden. Die unzähligen Morde reichen über Jahrzehnte zurück und die Toten haben scheinbar keine Gemeinsamkeiten.

Kommissar Roland Voit (Felix Kramer) soll die Untersuchungen zu der ungeheuerlichen Mordserie an der Seite des polnischen Kripobeamten Stanislaw Zajak (Lucas Gregorowicz) unterstützen. Auch Voits ehemalige Kollegin und Jugendliebe Maggie Kring (Karoline Schuch) wird zu den Ermittlungen hinzugezogen. Sie hatte Ort und Familie nach dem mysteriösen Tod ihres geliebten Bruders bei der Oderflut 1997 verlassen. Gemeinsam, und doch jeder für sich, versuchen die drei hinter das Geheimnis des Leichenberges zu dringen. Dabei wird Maggie in die dunkle Vergangenheit ihrer eigenen Familie gezogen. Und was sie herausfindet, bringt sie an die Grenze des Vorstellbaren.

Der Mystery-Crime-Thriller verbindet die Tätersuche darüber hinaus auch noch mit einem übernatürlichen Twist. Schöpfer der Serie sind Arend Remmers, Adolfo J. Kolmerer und Christian Alvart. Zum Cast gehören neben den genannten Personen auch noch Jan Krauter, Julius Gause, Winfried und Robert Glatzeder, André M. Hennicke, Lina Wendel, Sebastian Urzendowsky, Adrian Topol, Volkmar Kleinert, Bettina Wegner, Christian Kuchenbuch, Katja Bürkle, Alix Heyblom, Edgar Emil Garde und Maximilian Ehrenreich.

"Oderbruch" ist eine Produktion der Syrreal Entertainment in Koproduktion mit der ARD Degeto und CBS Studios für die ARD. Die Produzenten sind Siegfried Kamml, Christian Alvart, Timm Oberwelland, Executive Producer sind Arend Remmers und Adolfo J. Kolmerer. Die Redaktion bei der ARD Degeto liegt bei Christoph Pellander, Sebastian Lückel und Patrick Noel Simon. Koproduzent:innen bei CBS Studios sind Lindsey Martin und Meghan Lyvers. Gefördert wird die Produktion durch Mittel des German Motion Picture Fund und des Polish Film Institute.