13 neue Folgen rund um den Kobold Pumuckl sind zuletzt in München entstanden. Für die Neuauflage der Kinderserie zeichnete die Produktionsfirma Neue Super verantwortlich. Schon bekannt war, dass "Neue Geschichten vom Pumuckl" ab dem 11. Dezember für zahlende Kundinnen und Kunden von RTL+ zur Verfügung stehen werden. Nur zwei Wochen später soll aber schon die Free-TV-Premiere erfolgen. Ausgesucht hat sich RTL Deutschland Sendeplätze sowohl beim großen Sender RTL als auch im Programm von Toggo.





Konkret soll "Neue Geschichten vom Pumuckl" ab dem ersten Weihnachtsfeiertag, also erstmals am 25. Dezember, im Nachmittagsprogramm von RTL laufen. Toggo, das Kinderprogramm von Super RTL, will ab dem 31. Dezember nachziehen. Die Folgen werden auch in der App und im Web angeboten, heißt es. Drei der neuen Episoden waren in den zurückliegenden Wochen übrigens schon im Kino zu sehen, in Bayern erklomm das Programm gar die Spitze der Kinocharts. RTL-Angaben zufolge gingen deutschlandweit mehr als 350.00 Tickets über den Tresen.



In der Neuauflage übernimmt Florian Brückner ("Der Boandlkramer und die ewige Liebe") die Rolle von Meister Eders Neffen. In weiteren Rollen spielen unter anderem Milan Peschel, Frederic Linkemann, Ilse Neubauer, Katharina Thalbach und Teresa Rizos. Das Schauspiel und die Stimme von Kabarettist Maximilian Schafroth dienen wiederum als Vorlage für die Animation des berühmten Kobolds, für dessen Stimme zum ersten Mal überhaupt in diesem Umfang mittels KI die Stimme Schafroths in die unverkennbare Pumuckl-Stimme von Hans Clarin umgewandelt wurde.

Die Kamera übernahm in der Serie Stefan Biebl, während Marcus H. Rosenmüller Regie führte. Produzenten sind Simon Amberger, Korbinian Dufter und Rafael Parente. Dufter fungierte dabei zusammen mit Matthias Pacht ("Die kleine Hexe", "Der Räuber Hotzenplotz") auch als Headautor. Zum Autorenteam gehörten außerdem Moritz Binder und Katharina Köster. Producerin ist Maia Bäckmann.