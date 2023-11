1961 in Montreux gegründet, gilt die Goldene Rose bis heute als einer der prestigeträchtigsten internationalen Fernsehpreise, gewählt von einer Fachjury bestehend aus mehr als einhundert Köpfen aus diversen Bereichen der internationalen TV-Branche. Nach einem Gastspiel in Luzern, einem Konkurs des Veranstalters und Eigentümer-Wechseln, gehört die Rose d’Or seit zwölf Jahren der Europäischen Rundfunkunion (EBU), jenem Zusammenschluss öffentlich-rechtlicher Rundfunkanstalten, die auch den Eurovision Song Contest veranstalten.

Doch bitte kein Vergleich: Die inzwischen zum wiederholten Male an die von C21 veranstaltete TV-Konferenz Content London angedockte Preisverleihung ist ungleich kleiner und pragmatischer. Die zu gewinnenden Trophäen hingegen unverändert begehrt und der Jubel bei den Preisträgerinnen und -preisträgern entsprechend groß. Einmal mehr schnitt Belgien ziemlich stark ab, auch wenn die meisten Preise wie üblich in Großbritannien blieben. Zur starken belgischen Bilanz gehörte dabei auch die ARD-Koproduktion "Parlament".

In der Kategorie „News and Current Affairs“ gab es eine goldene Rose für die Dokumentation „Children of the Taliban“, hinter der der Filmemacher Marcel Mettelsiefen und sein britischer Kollege Jordan Bryon stehen. In Deutschland war die bereits mit einem BAFTA ausgezeichnete Doku, die sich mit dem Leben junger Mädchen und Jungen in Afghanistan befasst, im Rahmen des „Auslandsjournals“ zu sehen. Der Preis für die beste Dokumentation ging nach Großbritannien für „The Man Who Played with Fire“ (Sky).

