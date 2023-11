Wie schon Ende 2021 und 2022 wird RTL auch in diesem Jahr die Serie "Sisi" zwischen den Jahren zeigen. Verglichen mit 2022 ist die Programmierung sogar komplett identisch. Je drei Folgen des Formats sollen am 27. Dezember ab 20:15 Uhr zu sehen sein, drei weitere am 28. Dezember – ebenfalls zur Primetime.

Was passiert in Staffel drei? In Zeiten politischer Unruhen befreit Sisi (Dominique Devenport) den Kronprinzen aus der Militärausbildung, die ihr Mann Franz (Jannik Schümann) gegen ihren Willen verordnet hat und kehrt der Hofburg den Rücken. Auf der Flucht mit Sohn Rudolf schließt sie neue Freundschaften, erlebt Abenteuer auf einer kleinen Insel und in Paris. In der anstehenden Staffel steht das Kaiserpaar somit vor ihrer größten Zerreißprobe. Neu im "Sisi"-Ensemble sind unter anderem Arian Wegener als Kronprinz Rudolf, Pauline Werner und Max Hubacher als Walli und Gustav, ein romantisches Gaunerpaar sowie Deniz Orta als Sisis Weggefährtin Alma.

Hinter der Serie steht weiterhin die Story House Pictures GmbH. Andy Fetscher führte Regie. Robert Krause, Andreas Gutzeit und Elena Hell sind die Head-Autorinnen und -Autoren. Gedreht wurden die Folgen von Juni bis August in Kroatien, Riga, Vilnius und Umgebung. Die zweite Staffel der Serie lief linear nicht mehr so stark wie die Auftaktrunde; die Quoten fielen mit im Schnitt knapp neun Prozent (14-49) unterdurchschnittlich aus. RTL+ stellt die dritte Staffel der Serie bereits ab diesem Freitag bereit.

Vox setzt zwischen den Jahren übrigens komplett auf "Stirb langsam" im Abendprogramm. Am 27. Dezember läuft ab 20:15 Uhr "Stirb langsam: Jetzt erst recht", 24 Stunden später "Stirb langsam 4.0" und am Abend des 29. Dezember ist "Stirb langsam – Ein guter Tag zum Sterben" eingeplant. Zwischen den Jahren pausieren zugunsten von Filmen auch einige Eigenproduktionen in der Daytime. Erst ab 16 Uhr und mit einem "Zwischen Tüll und Tränen"-Doppelpack starten die Dokuformate des Senders.