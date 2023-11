am 30.11.2023 - 15:11 Uhr

Die Bauer Media Group hat ihren neuen Markenauftritt präsentiert. Das Design wurde von der in Hamburg ansässigen Agentur Mutabor kreiert und soll auch Schlüsselelemente des bisherigen Brandings aufgreifen, "um die lange Unternehmensgeschichte sowie das Traditionsgeschäft zu würdigen", wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag heißt.

CEO Yvonne Bauer sagt: "Wir sind sehr stolz darauf, unser neues Branding zu präsentieren. Es versinnbildlicht unsere fast 150-jährige Unternehmensgeschichte und die zahlreichen Wandlungen, die wir in dieser Zeit vollzogen haben. Gleichzeitig ist es für uns Ansporn, unsere Ziele konsequent weiterzuverfolgen." Durch die neue Corporate Brand erhofft sie sich eine Schärfung des Unternehmensprofils und eine Stärkung des Vertrauens in die Marke.



Die BMG spricht von der Verwendung "ausdrucksstarker" Farben und davon, dass die Bildsprache die Menschen in den Mittelpunkt stelle. Das Branding soll nun binnen zwölf Monaten sukzessive ausgerollt werden, beginnend mit den Unternehmens-Websites und Corporate Social Media-Accounts sowie den Bürogebäuden. Die neue Corporate Brand soll auch die Ambition unterstreichen, die Transformation mit einem klaren Fokus auf Digitalisierung weiter voranzutreiben.

Mutabor-Mitgründer Heinrich Paravicini sprach entsprechend von einem zukunftsorientiertem Design, "das an jedem Touchpoint der Marke erlebbar ist und die nächste Generation von Bauer Media widerspiegelt. Es ist ein integriertes und integrierendes Konzept entstanden, welches Vielfalt zelebriert und die gesamte Community inspirieren und bereichern wird.” In etwas mehr als einem Jahr, also 2025, wird die Bauer Media Group 150 Jahre alt.