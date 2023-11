ZDFneo hat eine neue Instant-Fiction-Serie namens "Wieder Lena" beauftragt. Unter dem Begriff der Instant Fiction versteht man eine während der Pandemie erprobte Produktionsweise. Dabei entstehen kurze und fiktionale Serien, meist für die Mediathek, die in kurzer Zeit vom Konzept zur Produktion bis hin zur Ausstrahlung umgesetzt werden. Sie sollen thematisch aktuelle Themen und Debatten aufgreifen. Erst im August debütierte mit "Ready.Daddy.Go" eine Serie solcher Machart rund um einen schwulen Mann, der unbedingt ein Kind haben möchte.

"Wieder Lena" erzählt nun von Lena, Mama einer kleinen Tochter, die ungewollt wieder schwanger ist. Zwar scheint die Ausgangssituation damit ideal, doch Lena möchte nicht noch einmal Mutter werden – sie hat andere Pläne und Ziele für ihren nächsten Lebensabschnitt. Schnell ist ihr klar, dass sie das ungeborene Kind nicht behalten will. "Mit dem Vorhaben, ihre Schwangerschaft vorzeitig zu beenden, begibt sich Lena auf ihren bisher schwierigsten Weg", beschreibt das ZDF. Schließlich habe man für keine so tiefgreifende Entscheidung nur so wenig Zeit.



Sechs Folgen der Serie entstehen noch bis Anfang Dezember in Köln. Als Lena ist Laura Berlin zu sehen, auch Luise von Finkh oder Ludwig Trepte stehen vor der Kamera und agieren nach Büchern von Esther Rauch (auch Regie) und Anneke Janssen. Die Serie soll später bei ZDFneo und in der ZDF Mediathek laufen. Einen Sendetermin gibt es natürlich noch nicht.

"Wieder Lena" kommt von Storytelle c/o Alpha Entertainment Film- und Fernsehproduktion GmbH, die Produzentinnen sind Carolin Engstfeld und Wiebke Mercier.