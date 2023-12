Gerade erst ging bei Joyn eine neuerliche "Fight Night" über die Bühne, da arbeitet der Streamingdienst von ProSiebenSat.1 bereits an der nächsten sportlichen Veranstaltung mit Creatorn. Unter dem Titel "Motor Games - powered bei Papaplatte" soll am Sonntag, den 4. Februar in der Arena in Oberhausen ein Kartrennen steigen, bei dem zwölf deutsche Creatorinnen und Creator in Einzelrennen sowie Teamchallenges gegeneinander antreten.

Die Rede ist von den "unterschiedlichsten und absurdesten E-Fahrzeugen", in denen sie ihre Runden drehen werden. Als Gastgeber fungiert, der Titel verrät es bereits, der Streamer Papaplatte, der auf Twitch zwei Millionen Follower zählt und ebenfalls sein Können auf der Rennstrecke unter Beweis stellen möchte. Wer darüber hinaus am Start sein wird, hat Joyn bislang noch nicht verraten.

Übertragen wird die Veranstaltung am 4. Februar ab 17:00 Uhr kostenlos im Livestream bei Joyn. Produziert wird die Show von der Kölner Leonine-Tochter i&u TV.