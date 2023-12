am 05.12.2023 - 13:34 Uhr

Als im Oktober bekannt wurde, dass Daniel Rosemann das Unternehmen verlässt und in Folge dessen die Verantwortung für Sat.1 und ProSieben neu organisiert wurde, erklärte Bert Habets, ProSiebenSat.1-CEO und neuer Seven.One-Entertainment-Chef im DWDL-Interview die Notwendigkeit, neue Köpfe für das Haus zu gewinnen: „Wir haben Bedarf im Bereich Development, den Hannes Hiller bisher sehr erfolgreich verantwortet hat.“

Und der Bedarf wird nicht kleiner: Nach DWDL-Informationen verlässt ProSieben-Unterhaltungschefin Natalie Zizler den Sender zum Jahresende und das nach gut 25 Jahren im Unternehmen. Daniel Rosemann holte sie im August vergangenen Jahres auf den Posten, zuvor war sie bei ProSieben Executive Producerin von u.a. "The Masked Singer" sowie zwischenzeitlich „The Voice of Germany“, und "Germany's Next Topmodel“. 1998 kam sie als Praktikantin für das damalige Mittagsmagazin „SAM“ zu ProSieben.

Auf Anfrage bestätigt ein Sprecher am Dienstag: „Natalie Zizler verlässt die Seven.One Entertainment Group auf eigenen Wunsch zum 31. Dezember.“ Über eine Nachfolgeregelung ist vorerst nichts bekannt, allerdings war der Posten auch vor ihrer Berufung unbesetzt: Daniel Rosemann übernahm die Leitung des Unterhaltungsteams, der jetzige ProSieben-Chef Hannes Hiller war Entwicklungschef. Es ist die zweite prominente Fernsehmacherin innerhalb weniger Wochen, die ProSieben verlässt: Ende November hat bereits Executive Producerin Daisy Rosemeyer-Elbers den Sender verlassen.

Auf LinkedIn schrieb sie selbst dazu öffentlich: „Nach unglaublich tollen und verrückten 20 Jahren verabschiede ich mich von der roten Sieben und somit von der Seven.One Entertainment Group. Es war mir eine große Freude mit so vielen tollen Menschen so viele Jahre gutes Entertainment zu machen. Wahnsinn, was ich alles erleben durfte: den ESC mit Lena und Stefan R. nach Deutschland holen, mit dem Wok den Eiskanal runterschießen, mit den Jerks herrlich peinliche Momente erleben und letztlich mit Joko & Klaas einen Zuschauer zum Millionär machen.“