Am zurückliegenden Sonntag hat sich "Anne Will" verabschiedet. Ihr sonntäglicher Polittalk gehört somit nach 16 Jahren auf Sendung der Geschichte an. In kommenden Wochen setzt Das Erste sonntags nach dem Primetime-Krimi auf fiktionale Stoffe. Die Nachfolge von "Anne Will" übernimmt, so viel ist schon seit Monaten bekannt, die bisherige "Tagesthemen"-Moderatorin Caren Miosga mit einer gleichnamigen Sendung.





Zum ARD-Talk-Konzept 2024 gehört weiterhin auch "Hart aber fair", das dann von Florida Factual kommen wird – und mehr für die Mediathek zugeschnitten wird. "Verfestigt" werden soll auch der Spätabend-Talk "Maischberger", der mehrmals pro Woche laufen soll.